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Marko: "Kanada'da en hızlı takım Ferrari idi"

Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre Ferrari'nin geriden başlaması kendileri için iyi oldu.

Altay Gök
Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Kanada'da rahat bir galibiyete daha imza atan Red Bull kampında yüzler pek gülmüyor, nitekim gerek lastikler, gerek de yol tutuşu eksikliğinden ötürü yarış pek de rahat geçmedi.

Son birkaç yarıştır 20 saniyeye varan, hatta zaman zaman aşan farklarla kazanan Verstappen, bu kez sadece 9 saniye farkla öndeydi ve ikinci sıradaki Fernando Alonso 20 tur boyunca ayağını gazdan çekmeseydi bu fark daha da azalabilirdi.

Bu duruma dikkat çeken Helmut Marko ise farklı bir faktörü göz önünde bulunduruyor: Ferrari'nin gerilerden başlaması!

Yağmurlu sıralama turlarında hayal kırıklığı yaşayan takım, yarışta ise hem hız anlamında, hem de lastik performansı anlamında epey güçlüydü, bu sayede tek pit stop'a yönelmeyi ve 10-11 başladıkları yarışı 4-5 bitirmeyi başardılar.

ServusTV'ye verdiği demeçte Ferrari'nin gücüne vurgu yapan Marko, "Kolay bir yarış olmadı.

"Sert lastiklerin sıcaklığını ayarlamakta sorun yaşadık. Yarış düşündüğümüzden daha zordu."

"Ama neyse ki Ferrari gerilerden başladı, çünkü her iki lastik setinde de en hızlı onlardı."

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