Marko: "Kanada'da en hızlı takım Ferrari idi"
Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre Ferrari'nin geriden başlaması kendileri için iyi oldu.
Kanada'da rahat bir galibiyete daha imza atan Red Bull kampında yüzler pek gülmüyor, nitekim gerek lastikler, gerek de yol tutuşu eksikliğinden ötürü yarış pek de rahat geçmedi.
Son birkaç yarıştır 20 saniyeye varan, hatta zaman zaman aşan farklarla kazanan Verstappen, bu kez sadece 9 saniye farkla öndeydi ve ikinci sıradaki Fernando Alonso 20 tur boyunca ayağını gazdan çekmeseydi bu fark daha da azalabilirdi.
Bu duruma dikkat çeken Helmut Marko ise farklı bir faktörü göz önünde bulunduruyor: Ferrari'nin gerilerden başlaması!
Yağmurlu sıralama turlarında hayal kırıklığı yaşayan takım, yarışta ise hem hız anlamında, hem de lastik performansı anlamında epey güçlüydü, bu sayede tek pit stop'a yönelmeyi ve 10-11 başladıkları yarışı 4-5 bitirmeyi başardılar.
ServusTV'ye verdiği demeçte Ferrari'nin gücüne vurgu yapan Marko, "Kolay bir yarış olmadı.
"Sert lastiklerin sıcaklığını ayarlamakta sorun yaşadık. Yarış düşündüğümüzden daha zordu."
"Ama neyse ki Ferrari gerilerden başladı, çünkü her iki lastik setinde de en hızlı onlardı."
Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor
Tombazis: "Yakın zamanda 2021'e benzer bir şampiyona mücadelesi göreceğiz"
Son Haberler
WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı
WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı
Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'
Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor' Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'
Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"
Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var" Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"
Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek?
Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek? Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.