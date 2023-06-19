Marko: "Kanada GP beklediğimizden daha zor geçti"

Max Verstappen Montreal'de gerçekleştirilen yarışı ilk sırada tamamlayarak Red Bull Racing'e takım tarihindeki 100. galibiyetini getirdi.

Formula 1'de sadece Ferrari (242), McLaren (183), Mercedes (125) ve Williams (114) Avusturyalı ekipten daha fazla galibiyete sahip.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Kanada GP sonrası yaptığı açıklamada, hiçbir zaman bu kadar galibiyet almayı beklemediklerini söyledi.

Marko, "Yüzden fazla yarış kazanmış takımlar arasına girebileceğimizi hiç düşünmemiştik."

"Avusturya'daki yarış 100. zaferimizi elde etmiş olarak gitmek, Spielberg'de kazanmaya çalışmaktan daha rahat hissettiriyor."

"Kanada'daki yarış kesinlikle beklediğimizden daha zordu. Lastik ısıtmada sorunlar yaşadık, özellikle de sert lastik zordu. Ferrari pilotlarının çok geriden başlaması iyi oldu, çünkü aslında her iki lastikte de en hızlısı onlardı."

"Yarış sırasında Max iki tatsız an yaşadı. İlk olarak bir kuşa çarptı ve bu onun için kötü sonuçlandı. Neyse ki soğutma sistemi sağlamdı ve araçta başka hasar oluşmadı."

"İkincisi, kerblere saldırırken kendine aşırı güveniyordu Büyük ekranlardan onları nasıl geçtiğini gördü mü bilmiyorum!"

"Max neler yapabileceğini yine gösterdi. Durumu tahmin etme yeteneği inanılmaz. Şu an yaşananlar onun için çoktan geride kalıyor çünkü o hep ileriye bakıyor." dedi.