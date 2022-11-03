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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Marko: "Kalan iki yarışı da kazanmak istiyoruz"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, sezonun son iki yarışını da kazanıp, yılı sorunsuz şekilde bitirmek istediklerini söylüyor.

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Marko: "Kalan iki yarışı da kazanmak istiyoruz"
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Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetti ve bundan ötürü de Red Bull'un geleceğiyle ilgili bazı soru işaretleri var.

Diğer tarafta F1 takımı çok iyi gidiyor ve bu yıl iki şampiyonluğu da kazanmayı başardılar. Ayrıca Max Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırdı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, şirket içerisinde çok faza şey yaşandığını kabul ediyor ancak bunun işin spor tarafını etkilemeyeceğini düşünüyor.

Marko, hedeflerinin kalan yarışları kazanmak ve sezonu harika şekilde sona erdirmek olduğunu da ekliyor.

Red Bull'un danışmanı, "Şu anda Red Bull içerisinde stratejik ve politik anlamda çok fazla şey yaşanıyor."

"Dietrich Mateschitz'in vefatının ardından içeride açıklığa kavuşturulması gereken konular var. Ancak spor kısmının etkileneceğini düşünmüyorum."

"Takım için değişen hiçbir şey yok, kalan iki yarışı da kazanmayı hedefliyoruz."

"Son zamanlarda gösterdiğimiz hız ve dayanıklılığa bakılırsa, bunu başarmak için iyi bir fırsata sahip olacağız." dedi.

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