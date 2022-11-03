Marko: "Kalan iki yarışı da kazanmak istiyoruz"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, sezonun son iki yarışını da kazanıp, yılı sorunsuz şekilde bitirmek istediklerini söylüyor.
Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetti ve bundan ötürü de Red Bull'un geleceğiyle ilgili bazı soru işaretleri var.
Diğer tarafta F1 takımı çok iyi gidiyor ve bu yıl iki şampiyonluğu da kazanmayı başardılar. Ayrıca Max Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırdı.
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, şirket içerisinde çok faza şey yaşandığını kabul ediyor ancak bunun işin spor tarafını etkilemeyeceğini düşünüyor.
Marko, hedeflerinin kalan yarışları kazanmak ve sezonu harika şekilde sona erdirmek olduğunu da ekliyor.
Red Bull'un danışmanı, "Şu anda Red Bull içerisinde stratejik ve politik anlamda çok fazla şey yaşanıyor."
"Dietrich Mateschitz'in vefatının ardından içeride açıklığa kavuşturulması gereken konular var. Ancak spor kısmının etkileneceğini düşünmüyorum."
"Takım için değişen hiçbir şey yok, kalan iki yarışı da kazanmayı hedefliyoruz."
"Son zamanlarda gösterdiğimiz hız ve dayanıklılığa bakılırsa, bunu başarmak için iyi bir fırsata sahip olacağız." dedi.
Norris: "Alpine ile arayı dayanıklılık ve taktikler sayesinde kapattık"
Mercedes, Hamilton'ın Meksika'da yaşadığı motor sorununu açıkladı
Son Haberler
Maserati, 2022-23 Formula E sezonu için Guenther ve Mortara ile anlaştı
Maserati, Formula E'deki ilk sezonu için Edoardo Mortara ve Maximilian Günther kadrosuyla anlaşma imzaladı.
Ricciardo: "Araçta yaşadığım zorluklarda kendimi 'yolcu' gibi hissediyordum"
Daniel Ricciardo, 2022'de McLaren MCL36 Formula 1 aracına alışmaya çalışırken zaman zaman kendini 'yolcu' gibi hissettiğini itiraf etti.
Latifi: "Spora bir yıl ara verebilirim"
Nicholas Latifi, eğer kendisi için doğru seçeneği bulamazsa, gelecek yıl motor sporlarına bir ara verebileceğini söyledi.
Mercedes, Hamilton'ın Meksika'da yaşadığı motor sorununu açıkladı
Mercedes, Lewis Hamilton'ın Meksika Grand Prix'sinde yaşadığı motor sorunlarına açıklık getirdi.