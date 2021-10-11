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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Marko: "Kalan altı yarışın dördü Mercedes'e uygun"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2021 sezonunun kalan yarışlarında Mercedes'in avantajlı olacağın görüşünde.

Marko: "Kalan altı yarışın dördü Mercedes'e uygun"

Bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen 16 yarışın sekizini Red Bull kazanırken, altısını Mercedes kazandı. Mercedes, bu yılki altıncı zaferini Intercity İstanbul Park'ta alırken, bu aynı zamanda takımın arka arkaya ikinci zaferiydi.

Sezonun bitimine Amerika, Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları kaldı. Özellikle Meksika ve Brezilya'da Red Bull'un hızlı olması beklenirken, Amerika ve Abu Dhabi'de Mercedes'in daha iyi olacağı düşünceleri var.

Katar ve Suudi Arabistan ise herkes için tamamen yeni bir deneyim olacak.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Brezilya ve Meksika harici kalan pistlerde Mercedes'i favori olarak görüyor.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Şu anda pist düzeni anlamında bize avantaj sağlayabilecek sadece iki pist görüyorum: Meksika ve Brezilya. Takvimin kalan kısmında Mercedes favori olacak."

"Mercedes, Britanya Grand Prix'sinden itibaren motor gücünü artırdı ve bunu nasıl başardıklarını bilmiyorum. Bu, benim için bir gizem. Honda'nın bir adım atması gerekiyor. Aksi takdirde bu dezavantajı şasi tarafında telafi etmeliyiz."

"Türkiye'de elde ettiğimiz sonuçlardan tabii ki memnunuz. Bizim için daha çok hasarı sınırlama yarışıydı. Bottas'ın hızı bizim için ulaşılamazdı. Hamilton, sahip olduğu hızla daha da önde olabilirdi. Ancak Tsunoda ve Perez'in arkasında epey vakit kaybetti. Planımız da buydu." dedi.

Marko, dört ay önce geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren Adrian Newey'nin görevine geri döndüğünü de söyledi.

"Genel olarak iyi bir pozisyondayız ve Adrian hepimize ilham veriyor. Uzun süre sonra ilk kez İstanbul'a geldi ve bize yardım edebildi."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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