Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Toto Wolff defalarca Max Verstappen ile anlaşmak istediğini söyledi fakat yaz tatilinin ardından son dünya şampiyonunu 2025 yılında Mercedes'e getirmesinin imkansız olduğunu kabul etti.

Ancak Avrupa basını Wolff'ün sadece sürücünün menajeriyle değil, Verstappen'in kendisiyle de görüşmeler yapmaya başladığını öğrendi.

Görünüşe bakılırsa yaz arasında Verstappen ve babası Jos, Wolff ile bir araya geldi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya Inside Line F1 podcast'inde Max'in gerçekten Toto Wolff ile bir toplantıya katılıp katılmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Yani Toto, Max'i takımına getirmek istemeseydi o zaman ona iyi bir takım patronu diyemezdik."

"Sanırım her üst düzey takım Verstappen'i kadrosunda görmek ister."

"Ancak gerçek şu ki herkes Monako'da yaşıyor ve orası yarışa ev sahipliği yapmadığı zamanlarda oldukça sessiz bir yer."

"Monako'da çok fazla kahve dükkânı yok, bu yüzden insanların zaman zaman yollarının kesişmesi çok doğal."

"Babası Jos Verstappen, Toto'yu Christian Horner'dan çok daha fazla seviyor. Ancak Max takımla birlikte şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumda."

"İleriye bakmak zorundayız. 2026'da düzenlemeler değişecek ve kimin rekabetçi bir motora sahip olacağını kimse bilmiyor."

"Örneğin 2014'te kendimizi bir anda rakiplerimizin en az 50 beygir gerisinde, dayanıksız bir motorla bulduk."

"Yani bizi neyin beklediğini asla bilemeyiz."