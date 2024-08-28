Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Helmut Marko, Max Verstappen'in Mercedes'e geçişiyle ilgili son haberlere yanıt verdi.

Ezel Tan
Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Toto Wolff defalarca Max Verstappen ile anlaşmak istediğini söyledi fakat yaz tatilinin ardından son dünya şampiyonunu 2025 yılında Mercedes'e getirmesinin imkansız olduğunu kabul etti.

Ancak Avrupa basını Wolff'ün sadece sürücünün menajeriyle değil, Verstappen'in kendisiyle de görüşmeler yapmaya başladığını öğrendi.

Görünüşe bakılırsa yaz arasında Verstappen ve babası Jos, Wolff ile bir araya geldi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya Inside Line F1 podcast'inde Max'in gerçekten Toto Wolff ile bir toplantıya katılıp katılmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Yani Toto, Max'i takımına getirmek istemeseydi o zaman ona iyi bir takım patronu diyemezdik."

"Sanırım her üst düzey takım Verstappen'i kadrosunda görmek ister."

"Ancak gerçek şu ki herkes Monako'da yaşıyor ve orası yarışa ev sahipliği yapmadığı zamanlarda oldukça sessiz bir yer."

"Monako'da çok fazla kahve dükkânı yok, bu yüzden insanların zaman zaman yollarının kesişmesi çok doğal."

"Babası Jos Verstappen, Toto'yu Christian Horner'dan çok daha fazla seviyor. Ancak Max takımla birlikte şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumda."

"İleriye bakmak zorundayız. 2026'da düzenlemeler değişecek ve kimin rekabetçi bir motora  sahip olacağını kimse bilmiyor."

"Örneğin 2014'te kendimizi bir anda rakiplerimizin en az 50 beygir gerisinde, dayanıksız bir motorla bulduk."

"Yani bizi neyin beklediğini asla bilemeyiz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Sargeant: "Teşekkürler Williams"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"

Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"

Formula 1
İtalya GP
Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"
Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"

Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"

Formula 1
İtalya GP
Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"
Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"

Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"

Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"

Son Haberler

Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"

Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"

F1 Formula 1
İtalya GP
Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"
Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"

Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"

F1 Formula 1
İtalya GP
Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"
Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"

Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"

F1 Formula 1
İtalya GP
Alonso umutlu değil: "Monza, Aston Martin için zor geçecek"
Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"

Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"

F1 Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye