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Formula 1

Marko: "Japonya'ya gideceğim"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, söylentilere rağmen Japonya'da takımla beraber olacağını söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing

Sam Bagnall / Motorsport Images

Basında Red Bull'daki durum tartışılmaya devam ediyor ve bu konu yeni söylentilerle çerçeveleniyor.

Fakat Helmut Marko durumun normalleştiğini, en azından şirketin Taylandlı hissedarları için durumun böyle olduğunu söyledi.

Marko, Avusturyalı spor portalı Laola1'e verdiği röportajda şöyle dedi: "Japonya'ya gideceğim."

"Taylandlı hissedarlar için tablo net, her şeyden memnunlar."

"Başka haberler olacak mı ya da olmayacak mı hiç bilmiyorum. Bu çok karmaşık ve anlaşılması zor bir konu."

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı, kişisel durumuyla ilgili doğrudan bir soruya cevap vermekten kaçınmayı tercih etti.

"Bazı tartışmaların ve müzakerelerin devam ettiğini söyleyebilirim, ancak benim yöneticim Red Bull'un Genel Müdürü Oliver Mintzlaff olmaya devam ediyor."

"Şu anda benim ne yaptığım sorusundan daha ciddi endişelerimiz var..."

Red Bull Racing'den Helmut Marko

Red Bull Racing'den Helmut Marko

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Marko, birlikte üç şampiyonluk kazandığı Max Verstappen'in takımdan ayrılma olasılığı hakkında da konuştu.

"Bence şu anda kimse bundan korkmuyor. Belki iki hafta önce durum farklıydı. Ancak bazı insanların aksine ben tüm bu söylentileri daha az okumaya çalışıyorum, çünkü eminim bunun tüm sürece hiçbir faydası yoktu."

"Ekibimize bunu anlatmaya çalışıyorum: şimdilik bu konular hakkında hiçbir şey okumamaları onlar için daha iyi olacak."

"Sorusu olan çalışanlarımız beni her zaman arayabilir."

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