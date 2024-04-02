Marko: "Japonya'ya gideceğim"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, söylentilere rağmen Japonya'da takımla beraber olacağını söyledi.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing
Sam Bagnall / Motorsport Images
Basında Red Bull'daki durum tartışılmaya devam ediyor ve bu konu yeni söylentilerle çerçeveleniyor.
Fakat Helmut Marko durumun normalleştiğini, en azından şirketin Taylandlı hissedarları için durumun böyle olduğunu söyledi.
Marko, Avusturyalı spor portalı Laola1'e verdiği röportajda şöyle dedi: "Japonya'ya gideceğim."
"Taylandlı hissedarlar için tablo net, her şeyden memnunlar."
"Başka haberler olacak mı ya da olmayacak mı hiç bilmiyorum. Bu çok karmaşık ve anlaşılması zor bir konu."
Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı, kişisel durumuyla ilgili doğrudan bir soruya cevap vermekten kaçınmayı tercih etti.
"Bazı tartışmaların ve müzakerelerin devam ettiğini söyleyebilirim, ancak benim yöneticim Red Bull'un Genel Müdürü Oliver Mintzlaff olmaya devam ediyor."
"Şu anda benim ne yaptığım sorusundan daha ciddi endişelerimiz var..."
Red Bull Racing'den Helmut Marko
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Marko, birlikte üç şampiyonluk kazandığı Max Verstappen'in takımdan ayrılma olasılığı hakkında da konuştu.
"Bence şu anda kimse bundan korkmuyor. Belki iki hafta önce durum farklıydı. Ancak bazı insanların aksine ben tüm bu söylentileri daha az okumaya çalışıyorum, çünkü eminim bunun tüm sürece hiçbir faydası yoktu."
"Ekibimize bunu anlatmaya çalışıyorum: şimdilik bu konular hakkında hiçbir şey okumamaları onlar için daha iyi olacak."
"Sorusu olan çalışanlarımız beni her zaman arayabilir."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Raikkonen'in oğlu kartingde kazanmaya devam ediyor
Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı
Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"
Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar