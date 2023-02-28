Marko: "İyi durumdayız fakat kim, hangi programı izliyor bilmiyoruz"

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Red Bull, sezon öncesi testlerinin en dikkat çekici takımı olmayı başardı. RB19, dengesi, hızı ve dayanıklılığıyla sezona "en hazır araç" olarak başlıyor.

Fakat Ferrari henüz elini açmamış vaziyette ve Mercedes'in de önemli güncellemeler üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Sezon ilerledikçe durum değişebilir fakat Helmut Marko, şu ana kadar kendileri için her şeyin yolunda gittiğini söylese de, tedbiri elden bırakmıyor.

Marko, OE24'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Aslında bir yıl öncesine göre daha iyi bir konumdayız."

"Daha fazla kilometre tamamladık, araç sorunsuz çalışıyor ve hemen detaylara odaklanmaya başladık."

"Her iki takım da (Mercedes ve Ferrari) şaşırtıcı şekilde yeniden zıplama problemi yaşadı. Sonra şasilerini ayarladılar ve şimdiye her şey yolunda olmalı."

"Fakat bu arada biz de geliştik. Yine de 'herkes tam motor gücüyle mi sürdü? Diğerlerinin deposunda ne kadar benzin vardı?' gibi cevabını bekleyen pek çok soru var."

Red Bull'un ana rakibinin Ferrari mi yoksa Mercedes mi olacağı sorusuna Marko, "Ferrari beygir gücünü artırdı, düzlüklerde bizden çok fazla zaman alıyorlar. Fakat bunu genel paketimizle telafi ediyoruz." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images