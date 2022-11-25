Marko: "İstesem yarın emekli olurum"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, kısa vadede emekliliği düşünmüyor ancak Red Bull kendisini itemezse, ayrılığın bir problem olmayacağını da ekliyor.
Red Bull'un motor sporları danışmanı ve genç sürücü programının şefi Helmut Marko, önümüzdeki Nisan ayında 80 yaşına basacak.
Marko'nun geleceği, Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in vefatıyla tartışma konusu oldu çünkü Marko, sert tutumuna rağmen Mateschitz'in yakın dostlarından birisiydi. Haliyle geleceği hiçbir zaman tartışılmadı.
Fakat bağımsız bir danışman olan Marko'nun bu tutumunun, Red Bull'un yeni sahipleri ve yöneticileriyle uyuşup uyuşmayacağı bilinmiyor.
Marko görevinden istifa etmeyeceğini doğruladı ancak kafasının, Mateschitz'in vefatından sonra şirketi yöneten yeni Red Bull yöneticileriyle uyuşmayabileceğini kabul ediyor.
Laola1'e konuşan Marko, "Şimdiye kadar, gerçek bir vizyoner olan ve olup bitenlere dair büyük resmini gören Dietrich Mateschitz ile olan ilişkim sayesinde görevimi sorunsuz şekilde yaptım."
"Şirketteki atmosfer artık bana uymuyorsa, benim için hiç problem değil. İstesem yarın emekli olabilirim, ancak şu an için motor sporlarına olan tutkum çok fazla."
"Emeklilik ihtimali beni endişelendirmiyor. Ben bağımsız biriyim ve istediğim zaman ekipten ayrılabilirim."
"Her iki Red Bull hissedarı da pazarlama açısından Formula 1'in şirketin en etkili aracı olduğuna inanıyor."
"Bu gerçek apaçık ortada. Hissedarlarla görüşmeler yaptık ve yakında yeni yöneticilerden Oliver Mintzlaff ile bir araya geleceğim." dedi.
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