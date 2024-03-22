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Formula 1 Avustralya GP

Marko: "İstediğimiz ayarları henüz bulamadık"

Red Bull baş danışmanı Helmut Marko, Ferrari'nin hafta sonuna iyi başladığını ve kendilerinin ise henüz ayarları bulamadığını söyledi.

Burak Yasul
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing

Sam Bagnall / Motorsport Images

Avustralya GP hafta sonunun ilk seansını  Red Bull ile lider tamamlayan Verstappen, günün ikinci seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc'in arkasında ikinci sırada tamamladı.

2. antrenman seansının lideri Leclerc, gün boyunca performansıyla dikkat çekti. 2. seansta orta hamur lastikleriyle 1:17'li derecelere inen ilk isim olmuştu.

Bugün gerçekleşen antrenman seanslarının ardından Red Bull başdanışmanı Helmut Marko, "İyileştirmeler yapmamız gerekiyor."

"Araç fena değil ama Leclerc'in temposu hâlâ bizim çok fazla ince ayar yapmamızı gerektiriyor. Genel olarak, gridin birbirine yaklaştığını söylemek zorundayız." dedi.

Verstappen'in günü mutlu tamamlayıp tamamlamadığı sorulduğunda ise Marko, "Şunu söylemek gerekir, bir kerbe dokundu ve bu temas nispeten ağır hasara neden oldu."

"Bu yüzden ikinci antrenman seansına daha geç çıktık. Değerli bir zaman kaybettik. Ancak ayarların doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum. Bununla birlikte, sonuçta kaybettiğimiz 15 dakika, hayal ettiğimiz gibi olmadığı anlamına geliyordu." dedi.

Ferrari'nin bugünkü performansı sorulduğunda Marko, "Bence Ferrari sıralama simülasyonunda tam güçle sürdü. Biz değil. Bu yüzden onda üçlük [farkı] kritik olarak görmüyorum. Ama uzun serileri çok etkileyiciydi. Ayarlarımız henüz doğru değil." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Red Bull bu yılı gelecek yılın boş koltuğuna oturacak ismi bulmak için değerlendirmeyle geçirecek. Bu adaylardan birisi de Daniel Ricciardo. Ricciardo'nun koltuk savaşında geliştirmesi gereken alanlar sorulduğunda Marko, "Tsunoda ve Ricciardo için tehlikede olan çok şey var."

"Her ikisi de Red Bull Racing'de bir koltuk sahibi olmayı umuyor olabilir ve birinin diğerinin çok önünde olması gerekiyor."

"Şimdiye kadar Ricciardo biraz geride kaldı. Şöyle söyleyelim: Tsunoda'nın sıralama hızı iyi. Ancak yarışta ikisi de çok yavaş."

"Bence ilk iki yarışın her birinde bir puan mümkün olabilirdi. İlk beş [takımın] arkasında puan almak çok zor ve bir fırsatınız olduğunda hata yapmayı göze alamazsınız [ve] kararları mutlak doğru sırada test etmeniz gerekir." dedi.

Perez'in koltuğunu koruyup koruyamayacağı sorusuna Marko, "Sergio şu anda çok iyi bir konumda. "

"Çok iyi iki yarış çıkardı. Şampiyonada ikinci sırada. Perez'in yerine kimin geçmesi gerektiği sorusu gerçekten ortaya çıkmıyor."

"Ama bu gelecekle ilgili olarak Perez artık en genç pilot değil, Ricciardo da öyle. Diğer hususları da hesaba katarsanız, bu sürece kesinlikle başka bir sürücü dahil edilebilir." dedi.

Verstappen'in takımda kalıp kalmayacağı hakkında konuşan Marko, "Genel olarak evet diyebilirim. Ama bu yıl bu kadar şey olduktan sonra. Ona rekabetçi bir araç sağladığımız sürece, geleceği hakkında herhangi bir soru olduğunu sanmıyorum." dedi.

 

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