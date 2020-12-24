Marko: "İstanbul Park'ın asfaltını yenileyenlere madalya takmamız gerekiyor!

Türkiye, COVID-19'un 2020 F1 takvimini etkilemesinin ardından sürpriz şekilde Formula 1 takviminde kendisine yer bulmuştu.

Pistin asfaltı, yarıştan kısa bir süre önce yenilendi ve hafta sonu boyunca yol tutuşla ilgili ciddi şikayetler vardı. Hamilton pistin asfaltını ciddi şekilde eleştirenlerden bir tanesiydi.

Ancak Motorsport.com'la özel bir röportaj yapan Helmut Marko, sonradan takvime eklenen ve bir yıldan daha kısa sürede hazırlanan pistlere destek verdi.

Marko, özellikle Türkiye GP hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Marko şöyle konuştu: "İnanılmaz bir disiplin ve organizasyonla, şampiyonayı çizginin ötesine taşımak kolay değildi. Bence pek çok kişi bu duruma şüpheyle bakıyordu."

"Ek olarak şunu söylemek istiyorum: İstanbul'daki asfaltı yenileyenlere madalya takılmalı! Dünyanın en iyi sürücüsünün orada sürülemeyeceğini söylemesini anlayamıyorum. Görüntülerdeki gibi heyecan vericiydi. Ve şartlar herkes için aynıydı."

"Kaygan zeminde bir Williams, yol tutuşu olmadığı için bir Mercedes'ten daha çok kaymaz. Benim için bu -hafta sonu- süper gerilimliydi."

"Mugello veya Portimao gibi pistler için de durum aynıydı. Bir taraftar olarak yarışa daha çok uyuyordu. Hatta benim için bile öyleydi."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İstanbul Park'taki yarışın eğlenceli olduğu ancak sürücüler çok yavaş gittiği için gerçek Formula 1 olmadığı yönündeki yoruma Marko, "Öncelikle sürücüler bunu yapmaları için yeteri kadar para alıyorlar ve ikincisi, durum herkes için aynıydı."

"Zaten İstanbul'un en büyük kaybedeni bizdik."

"Her seansa hakim olduk, Q1, Q2'de liderdik. Sonra hava basıncını optimize eden bir takım çıktı ve pole pozisyonunu aldı."

"Verstappen özelinden bakarsak, bu yıl sabırsız olduğu tek yarıştı."

"Üstelik normalde pit stopların şampiyonu biziz. Ancak kritik pit stopta yeterince iyi değildik çünkü üç mekanikerimiz koronavirüse yakalandıkları için orada değildi ve yedek mekaniker milisaniyede doğru şeyi yapamadı. Hatırladığım kadarıyla pit stop 1.8 saniye yerine 3.7 saniye sürdü. Bu, onu Perez'in arkasından çıkardı."

"Bunun pist ve yol tutuş ile hiçbir ilgisi yoktu. Hem bizim tarafımızda hem de Verstappen'in tarafında hatalar vardı."

"Sonrasında ön kanat ayarıyla meydana gelen hata bana göre belirleyici değildi. Eğer Max, Perez'in önüne çıksaydı, yarışı yarım ön kanatla bile kazanırdı." dedi.

Christian Nimmervoll