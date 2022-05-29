Marko, İspanya GP öncesindeki "yakıt sıcaklığı sorununu" hafife aldıklarını kabul etti

Haberi dinle

Marko, Red Bull'un İspanya GP öncesinde neredeyse yakıt sıcaklığı sorunu yaşayacağını ve daha yarış başlamadan yarışlarının mahvolacağını açığa çıkardı.

Red Bull, İspanya GP'den önce Max Verstappen ve Sergio Perez'i pit yolu kapanmadan çok kısa önce piste yollamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Red Bull'un normalde arka kanattaki DRS mekanizmasında yaşanan sorunu çözmek için garajdan geç çıktığı düşünülüyordu ancak takım bu süreçte yakıtı ısıtmak için motoru çalıştırmış.

Teknik kurallar, yarış startından iki saat öncesinde yakıt sıcaklığının hava sıcaklığından maksimum 10 derece daha soğuk olabileceğini belirtiyor. İspanya GP'de hava sıcaklığı 35 derece civarındaydı, bu açıdan yakıt sıcaklığının minimum 25 derece olması gerekiyordu.

Miami GP'ye kadar minimum yakıt sıcaklığı 18 dereceydi ancak İspanya GP itibariyle bu konuda değişiklik yapıldı.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Sıcaklık konusunu hafife aldık. Ancak durumun farkına zamanında vardık ve yakıtı ısıtmak için motoru çalıştırdık." dedi.

Sky Sports'a konuşan Marko, "Bugünkü yüksek sıcaklık, son anda bazı değişiklikler yapmamızı gerektirdi." diyerek son anda bir panik yaşadıklarını söylemişti ancak tam olarak detaya inmemişti.

Red Bull, RB18'i henüz piste çıkarmadan bu sorunu çözdü ancak Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, kuralın garajda da uygulanması gerektiğini söyledi.

Binotto, "Yakıt deposunu ısıtmaya çalışmanın yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü yakıt, tüm etkinlik boyunca 10 derece kuralına uymalı. Bu konuda ancak FIA'ya güvenebilirim." dedi.

Red Bull'un olması gerekenden daha soğuk yakıtla piste çıkmasa bile avantaj kazanıp kazanmadığı sorulduğunda Binotto, "FIA'nın bu konuda rahat olduğundan oldukça eminim çünkü kontrol yaptılar. Bunu FIA'ya sormalıyız." dedi.

Ferrari'nin cevabı Marko'nun dikkatinden kaçmadı. Red Bull danışmanı, bunun şampiyonluk mücadelesinin kızıştığının bir göstergesi olduğuna inanıyor: "Ferrari'nin gözünü bize dikmiş durumda ama bu sorun değil."