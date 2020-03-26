Marko iş yerlerinin kapatılmasına karşı çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Coronavirüs salgını sebebiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını açıklamıştı.

335 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede, sokağa çıkma yasağı dün sabah itibari ile geçerli oldu.

Formula 1 takımları da fabrikalarını kapatmaya başladılar ve üç haftalık süreyle fabrikalar kaplı kalacak.

Bu karar zaten dünyanın pek çok ülkesinde alındı ve çalışanlar ya evlerinden çalışıyor ya da tamamen tatil yapıyor.

Red Bull da bugün itibariyle F1 fabrikasını kapatan takımlar arasına katıldı.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, mevcut durumdan pek de memnun görünmüyor.

Marko, "Dürüst olmak gerekirse, insanların tüm bu önlemleri bu kadar sakin kabullenmesi ve yerine getirmesine çok şaşırdı. Bu, bu özel hayata ve iş hayatına doğrudan müdahale."

"Bu benim için tamamen açık bir şey değil. Şirketleri kapatırken, bunun ekonominin sonuçlarını da düşünmek önemlidir." dedi.

Marko, hükümetin tüm kısıtlamalarını delecek bir çözüm bulmuş gibi görünüyor; takım personelini otellere yerleştirmek.

"Henüz otellere taşınmaya hazır değiliz, ancak bekleme sürecindeyiz. Bundan sonra ne olacağını anlamak için biraz beklememiz gerekiyor."