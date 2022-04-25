Marko: "Imola'ya güncelleme getirecek kadar cesaretliydik"

Haberi dinle

Red Bull, Imola'ya damgasını vurdu ve 2016 Sepang'dan bu yana ilk kez duble yaparak mutlu sona ulaştı.

Red Bull, Ferrari'nin aksine hafta sonuna bazı güncellemeler getirmeyi seçti ve bu güncellemeler sayesinde aracı daha iyi hale getirmeyi başarmış gibi görünüyorlar.

Yarışın ardından konuşan Helmut Marko, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Verstappen için çok kolay bir yarıştı. Perez de iyi bir yarış çıkardı. Melbourne'ün ardından verilebilecek en doğru cevap buydu."

"Elbette yarışın kendisi biraz stresliydi fakat bence Max'in hiç baskı altında olmadığını görebiliyordunuz, onun için çok kolaydı."

"Bu hafta belirleyici olan şey tek antrenman seansına sahip olmamıza rağmen güncellemeleri kullanma cesaretine sahip olmamızdı. Getirdiğimiz her şey işe yaradı. Bu yüzden podyuma aerodinami şefimiz çıktı. Her iki güncelleme de onun sayesinde çok iyi çalıştı."

"Çok çalışmamız gerekiyor. Fakat aynı zamanda çok güçlü iki sürücümüz var. Perez giderek güçleniyor. Bu yüzden gelecek için iyimseriz."

Marko, Ferrari'ye baskı yapmayı sürdürmeleri gerektiğini söylüyor.

"Bu hafta sonu takım olarak maksimum puanı aldığımız harika bir hafta sonuydu. Şampiyonluğu kazanma umudumuzdan asla vazgeçmedik. Ferrari ile mücadele her anlamda çok yakın."

"Burada kazanmak bizim için hem çok önemli hem de çok güzel. Her zaman kendimize çok güvendik ancak aracın dayanıklılık bizim için en büyük soru işaretiydi. Umarım sorunları tamamen çözmüşüzdür."

"Bence yapmamız gereken şey bu. Ferrari'ye baskı yapmamız gerektiğini biliyoruz. Leclerc cuma günü birkaç kez spin attı ve bunu yarış sırasında tekrar yaptı. Bugün devam edecek kadar şanslıydı. Bu yüzden onları zorlamaya devam etmeliyiz."

"Şu anda araç ayarlarında daha doğru bir noktadayız ve onu öğrenmeye devam edeceğiz."

"Ayrıca hâlâ çok ağırız fakat bu, o kadar da garip değil. Çünkü bir insan olarak kilo vermeye çalıştığınızda bile haftalar sürüyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images