Marko: "Imola'da Ricciardo'nun yerini Lawson'ın alacağı iddiası saçmalık"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Imola'da RB sürücü kadrosuna değişikliğe gideceği ve Daniel Ricciardo'nun aracının direksiyonuna Liam Lawson'ın oturacağı söylentilerini yalanladı.

Avusturyalı danışman, bu tür spekülasyonları “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Speedweek'e konuşan Marko, “Daniel Ricciardo Miami'deki sprint yarışında iyi performans sergiledi."

"Dördüncülük sansasyonel bir sonuçtu ve çoğunlukla yavaş virajlardan oluşan üçüncü sektörde hızlıydı."

"Eğer orada doğru şeyi yaparsanız, önemli bir vakit kazanabilirsiniz, ancak yanlış yaparsanız, düşük hız nedeniyle ceza iki katına çıkar."

"Yuki Tsunoda'nın başına gelen tam olarak buydu fakat üç saat sonra Ricciardo hata yaptı ve sıralamanın ilk bölümünde elendi."

"Ricciardo yarışta da yükselemedi. Yuki sürekli olarak yüksek sonuçlar alırken, Daniel sprintte sahip olduğu hız ve güvenden yoksundu."

"Imola'da Ricciardo'nun koltuğuna Liam Lawson'ın oturacağı iddiaları saçmalıktan ibaret. Liam'ın Yeni Zelanda'daki menajeri Miami'deydi. Görünüşe bakılırsa bazı hayalleri var ve bunlar yine Yeni Zelanda basını tarafından kamuoyuna duyuruluyor."

"Imola için hiçbir şey planlanmadı. Fakat elbette gelecek için buna bakacağız."

"Çin yarışı dışında Tsunoda kesinlikle yükselişti. Ancak o yarışın araçtan mı yoksa sürücüden mi kaynaklandığını söylemek zor çünkü ilk turdan itibaren hızlı değildi."

"Ancak Yuki diğer yarışlarda olduğu gibi sürmeye devam ederse, bu kesinlikle iyi bir durum olacak." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images