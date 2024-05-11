Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Marko: "Imola'da Ricciardo'nun yerini Lawson'ın alacağı iddiası saçmalık"

Helmut Marko'ya göre Imola'da Daniel Ricciardo'nun yerini Liam Lawson almayacak.

Ezel Tan
Oliver Mintzlaff, Managing Director, Red Bull GmbH, Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Imola'da RB sürücü kadrosuna değişikliğe gideceği ve Daniel Ricciardo'nun aracının direksiyonuna Liam Lawson'ın oturacağı söylentilerini yalanladı.

Avusturyalı danışman, bu tür spekülasyonları “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Speedweek'e konuşan Marko, “Daniel Ricciardo Miami'deki sprint yarışında iyi performans sergiledi."

"Dördüncülük sansasyonel bir sonuçtu ve çoğunlukla yavaş virajlardan oluşan üçüncü sektörde hızlıydı."

"Eğer orada doğru şeyi yaparsanız, önemli bir vakit kazanabilirsiniz, ancak yanlış yaparsanız, düşük hız nedeniyle ceza iki katına çıkar."

"Yuki Tsunoda'nın başına gelen tam olarak buydu fakat üç saat sonra Ricciardo hata yaptı ve sıralamanın ilk bölümünde elendi."

"Ricciardo yarışta da yükselemedi. Yuki sürekli olarak yüksek sonuçlar alırken, Daniel sprintte sahip olduğu hız ve güvenden yoksundu."

"Imola'da Ricciardo'nun koltuğuna Liam Lawson'ın oturacağı iddiaları saçmalıktan ibaret. Liam'ın Yeni Zelanda'daki menajeri Miami'deydi. Görünüşe bakılırsa bazı hayalleri var ve bunlar yine Yeni Zelanda basını tarafından kamuoyuna duyuruluyor."

"Imola için hiçbir şey planlanmadı. Fakat elbette gelecek için buna bakacağız."

"Çin yarışı dışında Tsunoda kesinlikle yükselişti. Ancak o yarışın araçtan mı yoksa sürücüden mi kaynaklandığını söylemek zor çünkü ilk turdan itibaren hızlı değildi."

"Ancak Yuki diğer yarışlarda olduğu gibi sürmeye devam ederse, bu kesinlikle iyi bir durum olacak." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Formula 1
Miami GP
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Formula 1
Miami GP
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"
Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu

Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu

Formula 1
Miami GP
Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu

Son Haberler

McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?

McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?

F1 Formula 1
Miami GP
McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

FE Formula E
Berlin ePrix I
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye