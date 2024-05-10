Red Bull, Imola güncellemesini doğruladı: "Bunlardan çok fazla şey bekliyoruz"

Max Verstappen, geçen hafta sonu Miami'de bu sezon ilk kez pist üstünde rakiplerine mağlup oldu.

Avustralya'da yarış dışı kaldığı için kazanamayan Hollandalı pilot, son yarış Miami'de galibiyeti McLaren pilotu Lando Norris'e bırakmak zorunda kaldı.

McLaren tüm hafta sonu boyunca hızlıydı ve Red Bull Racing ile aradaki fark son güncelleme sayesinde epey azalmış görünüyor.

Yine de Red Bull danışmanı Helmut Marko çok endişeli değil.

OE24'e konuşan Marko şöyle dedi: "Miami'nin zor olacağını söylemiştim, ne yazık ki haklı çıktım. Gerçekten çok yavaştık."

"Max'in aracında hasar vardı fakat Max bunun o kadar da ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyor. Sadece McLaren'dan daha yavaştık."

"Fakat şampiyona için endişelenmiyorum. Norris 50 puandan fazla geride. Ayrıca Imola'ya çok şey beklediğim yeni bir güncelleme getireceğiz."

"Yine de Miami, işlerin sportif tarafına konsantre olmamız gerektiğini gösteriyor."

Verstappen'in takımda kalıp kalmayacağı sorusuna Marko, "Ona kazanabilecek bir araç verdiğimiz sürece bunun olacağını varsayabiliriz. Çünkü o, kazanma şansının en yüksek olduğu yerde yarışmak istiyor. Şu anda da bu takım Red Bull." cevabını verdi.