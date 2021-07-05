Marko: "İlk kez motor gücü anlamında Mercedes'le eşitiz"

Red Bull, 2021 sezonunda yapılan dokuz yarışın altısını kazandı ve son beş yarışın tamamında zafere ulaştı.

Tüm bunlar, turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez yaşanıyor. Çünkü Mercedes, 2014'ten bu yana hiç arka arkaya beş yarış kaybetmedi ve her zaman galibiyet mücadelesine bir şekilde dahil oldu.

Fakat özellikle Red Bull Ring yarışlarında Red Bull, çok üstün bir performansla galibiyete ulaşırken, gelecek yarışlar için epey umut vermiş durumda.

Yarışın ardından konuşan Helmut Marko şöyle dedi: "Mercedes, turbo hibrit motorlar döneminin başlangıcından beri büyük bir avantaja sahipti."

"Bu yıl ilk kez motor gücünde onlardan daha geride değiliz, böylece her şeye şasinin gücüne ve sürücünün becerisine kalıyor."

"Aracımızın tüm pistlerde hızlı olduğunu kanıtladık fakat Mercedes yeniden kazanmaya çalışacak."

"Son birkaç yıldır Lewis için durum kolaydı. Baskı altında değildi ve şimdi üzerlerindeki baskıyı sürekli artırıyoruz. Avusturya'da bir hata yaptığını ve kerblere çıkarak aracına zarar verdiğini düşünüyorum. Biz bundan kaçınmaya çalıştık. Max çok formda. Şu anda gridin en hızlısı ve her zaman her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyor. Onun karakteri böyle."

"Max son üç yarışta 77 puan aldı. Bu yarışta öncekinden bile daha baskın kazandık, Max çok rahattı. Önemli bir fark açtı ve biz de hızı biraz düşürdük. Bazen tam gaz gitmedik. Hamilton bazı noktalarda bunu yaptı. Yani deniyorlar ve buna rağmen yaklaşamıyorlar. Bu, bizim için güven verici bir şey."

"Silverstone'a inanılmaz bir güvenle gidiyoruz. Artık korkmamız gereken herhangi bir pist yok. Fakat Mercedes'in genel anlamda ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Yeni mücadelelere hazırız."

Son bölümdeki piti de açıklayan Marko, "Her şeyi güvence altına almak adına ekstra bir pit stop yaptık. Sonrasında küçük bir risk alarak yarışın en hızlı turunu atmayı başardı. İki haftada 51 puan almak gurur verici." dedi.

Sergio Perez' hakkında ise şöyle dedi: "Maalesef Perez birkaç temas ve cezayla baş etmek zorunda kaldı. Aslında tempoya göre 1-2 olmalıydık. Buna rağmen iki baskın zafer kazanmış olmak gurur verici ve şimdi Silverstone'a büyük bir güvenle gidiyoruz. Orası her zaman Mercedes'in kalesi oldu ve oraya kazanmak, moralimiz için çok önemli olurdu."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius