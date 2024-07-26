Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Marko: "İlk antrenmandan sonra ayar konusunda yanlış yöne gittik"

Red Bull'dan Helmut Marko, Max Verstappen'in araç ayarlarında yanlış yöne gidilmesinin ardından zaferin çok zor olacağını kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuma günü FIA, Red Bull'un RB20'sine yılın beşinci güç ünitesini takması nedeniyle Max Verstappen'in Spa-Francorchamps'ta 10 sıra grid cezası alacağını doğruladı.

Verstappen'in ilk antrenmanda zirveye yerleşmesi ve ikinci antrenmanda McLaren pilotları tarafından geride bırakılmasının ardından Marko, Red Bull'un ilk seans sonrasında ayar konusunda yanlış bir yol izlediğini açıkladı.

Seans sonrasında PlanetF1.com'a konuşan Marko, "Sabahki ayarları değiştirdik ama sanırım sabah seçtiğimiz ayarlar daha iyiydi." dedi.

Verstappen, Belçika'da ilk kez grid cezası almıyor. 2023'te beş sıra grid cezası almış ve 2022 yarışına 14. sıradan başlamıştı.

Bu aksilikler Verstappen'in her iki yarışta da zafere ulaşmasını engellemedi ancak Marko bu yıl böyle bir başarının mümkün olduğundan şüphe duyuyor.

"Bence bu çok daha zor olacak. Değişiklik yapıp yapamayacağımıza bakacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"McLaren'in hızı konusunda çok endişeli değiliz. Araçta doğru dengeyi bulduğumuzda McLaren ile kafa kafaya mücadele edebilecek tek araç da biziz."

Sergio Perez'in günü Verstappen'in bir saniye gerisinde tamamlaması hakkında Marko, iki pilota da farklı yaklaşımları olması gerektiğini vurguladı.

"Araçlarında farklı ayarlar mevcuttu, bu yüzden karşılaştırma yapmak zor."

Perez'in sezonun ikinci yarısında kokpitte kalabilmesi için bu hafta sonu Red Bull için büyük bir performans sergilemesi bekleniyor ve nihai sonuçtan ziyade Verstappen'e göre performansının belirleyici faktör olacağı söyleniyor.

Ancak Marko'ya göre, takımın kriterleri çok yüksek değil. 

"Checo'dan sadece Max'e yakın olmasını ya da makul puanlar almasını istiyoruz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?
Sonraki haber Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
McLaren, yarış temposu için sıralama turlarını 'feda etmiş'

McLaren, yarış temposu için sıralama turlarını 'feda etmiş'

Formula 1
Belçika GP
McLaren, yarış temposu için sıralama turlarını 'feda etmiş'
Leclerc: "Bu sonucu beklemiyordum!"

Leclerc: "Bu sonucu beklemiyordum!"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu sonucu beklemiyordum!"

Son Haberler

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

F1 Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

F1 Formula 1
Belçika GP
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye