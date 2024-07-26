Marko: "İlk antrenmandan sonra ayar konusunda yanlış yöne gittik"

Cuma günü FIA, Red Bull'un RB20'sine yılın beşinci güç ünitesini takması nedeniyle Max Verstappen'in Spa-Francorchamps'ta 10 sıra grid cezası alacağını doğruladı.

Verstappen'in ilk antrenmanda zirveye yerleşmesi ve ikinci antrenmanda McLaren pilotları tarafından geride bırakılmasının ardından Marko, Red Bull'un ilk seans sonrasında ayar konusunda yanlış bir yol izlediğini açıkladı.

Seans sonrasında PlanetF1.com'a konuşan Marko, "Sabahki ayarları değiştirdik ama sanırım sabah seçtiğimiz ayarlar daha iyiydi." dedi.

Verstappen, Belçika'da ilk kez grid cezası almıyor. 2023'te beş sıra grid cezası almış ve 2022 yarışına 14. sıradan başlamıştı.

Bu aksilikler Verstappen'in her iki yarışta da zafere ulaşmasını engellemedi ancak Marko bu yıl böyle bir başarının mümkün olduğundan şüphe duyuyor.

"Bence bu çok daha zor olacak. Değişiklik yapıp yapamayacağımıza bakacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"McLaren'in hızı konusunda çok endişeli değiliz. Araçta doğru dengeyi bulduğumuzda McLaren ile kafa kafaya mücadele edebilecek tek araç da biziz."

Sergio Perez'in günü Verstappen'in bir saniye gerisinde tamamlaması hakkında Marko, iki pilota da farklı yaklaşımları olması gerektiğini vurguladı.

"Araçlarında farklı ayarlar mevcuttu, bu yüzden karşılaştırma yapmak zor."

Perez'in sezonun ikinci yarısında kokpitte kalabilmesi için bu hafta sonu Red Bull için büyük bir performans sergilemesi bekleniyor ve nihai sonuçtan ziyade Verstappen'e göre performansının belirleyici faktör olacağı söyleniyor.

Ancak Marko'ya göre, takımın kriterleri çok yüksek değil.

"Checo'dan sadece Max'e yakın olmasını ya da makul puanlar almasını istiyoruz."