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Formula 1 Singapur GP

Marko: "İleriye doğru net bir adım attık ve araç önemli ölçüde değişti"

Helmut Marko, Red Bull'un pazar günkü yarış için araçta önemli ölçüde değişiklikler yaptığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Marina Bay pistinde gerçekleşen ikinci antrenman seansında zirveden uzakta kalarak 15. sıraya yerleşmişti.

Bunun üzerine Hollandalı pilot, Red Bull'un Singapur'da kazanması için bir mucizeye ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

Ancak bugün, sıralama turlarında Lando Norris'in yanında ilk çizgiyi kapatmayı başardı.

Marko, takımın dünün ardından bu sonucu 'hayal bile edemeyeceğini' itiraf ederken, takımın ileriye doğru net bir adım attığını da ekledi.

"Özellikle dünkü antrenmanda yaşadığımız felaketten sonra bu sonuçtan çok memnunuz."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, speaks with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, speaks with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Biraz mutsuzuz çünkü Max'in turu iptal edildi ve bence o tur pole pozisyonunu alabilirdi."

"Ama yine de dünkü sonuçtan sonra bunu hayal bile edemezdik."

"Takım ileriye doğru net bir adım attı ve Max'in atak yapması için gereken aracı hazırladılar." 

"Söylediğim gibi, araç önemli ölçüde modifiye edildi, ancak daha hızlı hale geldi ve Sergio bu değişikliği bu kadar kısa sürede, ya da en azından Max kadar kısa bir sürede yapmakta zorlanıyor."

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