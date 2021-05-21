Marko: "İkinci seansta geriye doğru gittik

Red Bull, perşembe günkü ilk antrenman seansını lider tamamlasa da, ikinci seansta pek de iyi bir performans ortaya koyamadı.

Max Verstappen, temiz turlar atamayıp dördüncü olurken, Sergio Perez daha geride kaldı ve ancak sekizinci olabildi.

Helmut Marko, neler olduğunu şu sözlerle anlattı: "Sanırım ilk seansa göre bir adım geriye doğru gittik. Burada araca güven duyabilmelisiniz ve her şey mükemmel olmalı. Şu anda pole pozisyonu için savaşan üç takım var, ki bu iyi bir şey."

"Şu anda geriye doğru gitmiş gibi görünüyoruz, tekrar yukarıya çıkmaya ihtiyacımız var."

Ferrari, perşembe gününün sürpriziydi ve ikinci seansı 1-2 olarak tamamlamayı başardı.

Seansın ardından Ferrari'nin temposunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusuna yanıt veren Marko şöyle dedi: ''Öyle olduğunu düşünüyorum. Kaydettikleri gelişimle birlikte ön grupla birlikte önde olmalarını bekliyorduk ama açık bir şekilde önde olmaları ayrı bir şey.''

"Sainz, bu turu çok fazla zorlanmadan attı. Leclerc'in o turu atması ise biraz daha vaktini aldı. Ancak bu anlaşılabilir bir şey çünkü ilk seansta neredeyse pist üstünde çalışmadı."

"Aynı zamanda herkesin trafikle ilgili sorunları vardı ki sıralama performansını en iyi şekilde değerlendirmek için, sektörlerin her birini ayrı ayrı analiz etmemiz gerekiyor."

"Şu anda rakiplerimiz çok iyi görünüyor ve biz oldukça zayıfız, bu yüzden fark oldukça büyük. Ayarlarla çalışarak ilerleme kaydedemedik ve az önce dediğim gibi geri adım attık. Şimdi sadece ilk baştaki pozisyonumuza dönmemiz ve gelişmek için bir fırsat aramamız gerekiyor."

"Ayrıca uzun sürüşlerin sonunda iyi bir tempoya sahiptik, en azından Max ile normal şekilde gidebiliyorduk. Ancak tek tur performansı üzerinde çalışmamızın gerektiği açık."

Son günlerin en çok konuşulan konusu, esnek kanattı ve Red Bull'un arka kanadının fazla esnediği yönünde görüşler var.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Marko "Bu, tuhaf bir şey çünkü diğer pek çok takımın ve özellikle Mercedes'in ön kanadının daha fazla esnediğine dair bir video var. Bunu inceledik ve gerçek bu. Şimdi farklı kurallar uygulanacak olması sorun değil. Bunlar Fransa itibariyle uygulanacak." cevabını verdi.

Bunun 500 bin dolara mal olacağının söylenmesi üzerine Marko, "Biraz can sıkıcı ama bu karar sadece bizi etkilemiyor. Altı takımın da etkilendiğini biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images