Marko, iki zamanlı motor fikrine şaşırmış

2014’te spor, V6 turbo-hibrit güç ünitelerine geçiş yaptı ancak maliyet, karmaşıklık, ses ve Mercedes’in dominantlığı sebebiyle bu durum çok tartışıldı.

Eski mühendis ve mevcut F1 teknik patronu Pat Symonds, bir konferansta yaptığı açıklamada gelecekte iki zamanlı motorların kullanılabileceğini söyledi.

Symonds, bu motorların çok daha verimli olabileceğini, egzozdan harika bir ses çıkarabileceğini ve eski iki zamanlı motorlardaki sorunların artık geçerli olmadığını söyledi.

Symonds ayrıca motorların, hidrojen ve depolanmış karbon içeren “yeşil” sentetik yakıtla çalışabileceğini belirtti.

Symonds bu konuda, “İçten yanmalı motorun birçok politikacının düşündüğünden çok daha uzun bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü politikacılar, her şeyi elektrikli araçlara bağlıyorlar.” dedi.

Symonds’ın bu vizyonu, Formula 1’de şaşkınlıkla karşılandı.

Symonds’ın bu düşünceleri sorulduğunda Helmut Marko, “Bu, şu anda bir festival konuşması gibi geliyor.”

“Ancak ciddi olarak bunu mühendislerime soracağım.”

“Bu motorlardan ne kadar beygir gücü elde edebileceğimizi, ne kadar verimli olacaklarını ve alternatif yakıtlarla gerçekten çalışıp çalışmayacaklarını bilmeliyiz.” şeklinde konuştu.