Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Marko, iki zamanlı motor fikrine şaşırmış

paylaşım
yorumlar
Marko, iki zamanlı motor fikrine şaşırmış
Ekleyen:
, Editör
15 Oca 2020 07:01

Red Bull danışmanı Dr. Helmut Marko, Formula 1’in 2025’ten itibaren iki zamanlı motorlara geçişini imkansız görmüyor.

2014’te spor, V6 turbo-hibrit güç ünitelerine geçiş yaptı ancak maliyet, karmaşıklık, ses ve Mercedes’in dominantlığı sebebiyle bu durum çok tartışıldı.

Eski mühendis ve mevcut F1 teknik patronu Pat Symonds, bir konferansta yaptığı açıklamada gelecekte iki zamanlı motorların kullanılabileceğini söyledi.

Symonds, bu motorların çok daha verimli olabileceğini, egzozdan harika bir ses çıkarabileceğini ve eski iki zamanlı motorlardaki sorunların artık geçerli olmadığını söyledi.

Symonds ayrıca motorların, hidrojen ve depolanmış karbon içeren “yeşil” sentetik yakıtla çalışabileceğini belirtti.

Symonds bu konuda, “İçten yanmalı motorun birçok politikacının düşündüğünden çok daha uzun bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü politikacılar, her şeyi elektrikli araçlara bağlıyorlar.” dedi.

Symonds’ın bu vizyonu, Formula 1’de şaşkınlıkla karşılandı.

Symonds’ın bu düşünceleri sorulduğunda Helmut Marko, “Bu, şu anda bir festival konuşması gibi geliyor.”

“Ancak ciddi olarak bunu mühendislerime soracağım.”

“Bu motorlardan ne kadar beygir gücü elde edebileceğimizi, ne kadar verimli olacaklarını ve alternatif yakıtlarla gerçekten çalışıp çalışmayacaklarını bilmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Sonraki haber
Chandhok, Ferrari’nin 2019’daki tutumunu eleştirdi

Önceki haber

Chandhok, Ferrari’nin 2019’daki tutumunu eleştirdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko, iki zamanlı motor fikrine şaşırmış

37dk
2
Formula 1

Chandhok, Ferrari’nin 2019’daki tutumunu eleştirdi

2s
3
Formula 1

Turrini: "Yeni araç Ferrari mühendislerini etkilemedi"

4
Formula 1

Analiz: 2019 F1 sezonunda, dört büyüklerin gerçek performansı nasıldı?

5
Le Mans

Geçmişten günümüze Le Mans 24 Saat galipleri

Son Videolar

Alonso: 06:48
Formula 1

Alonso: "F1'e dönüş seçeneklerim arasında" - 14 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

13 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:27
Formula 1

13 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Haas F1 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #6 02:54
Formula 1

Haas F1 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #6

Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı - F1 2019 Teknik Analiz #5 03:58
Formula 1

Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı - F1 2019 Teknik Analiz #5

McLaren'ın 2019'daki Yükselişinin Şifresi - F1 2019 Teknik Analiz #4 02:41
Formula 1

McLaren'ın 2019'daki Yükselişinin Şifresi - F1 2019 Teknik Analiz #4

Son Haberler

Marko, iki zamanlı motor fikrine şaşırmış
F1

Marko, iki zamanlı motor fikrine şaşırmış

Chandhok, Ferrari’nin 2019’daki tutumunu eleştirdi
F1

Chandhok, Ferrari’nin 2019’daki tutumunu eleştirdi

Haas, 2020 çarpışma testlerini geçti!
F1

Haas, 2020 çarpışma testlerini geçti!

Video: Alonso: "F1'e dönüş seçeneklerim arasında" - 14 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Alonso: "F1'e dönüş seçeneklerim arasında" - 14 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Bahreyn, Suudi Arabistan'ın F1'e gelişine karşı değil
F1

Bahreyn, Suudi Arabistan'ın F1'e gelişine karşı değil

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
30 Tem
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.