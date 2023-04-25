Marko, iddialar karşısında Sainz'ı savundu

2015'te Toro Rosso ile Formula 1'e giriş yapan Sainz, devam eden yıllarda bir türlü Red Bull'a yükselemedi. Buna karşı Sainz Renault ve McLaren'da geçirdiği başarılı yılların ardından Ferrari koltuğunu kazanmayı başardı.

Sainz, her ne kadar Ferrari'deki ilk sezonu olan 2022'de etkilemeyi başarsa da, sezonun çoğunda takım arkadaşı Charles Leclerc'in performans olarak gerisinde kaldı.

Sainz'ın 2023'te de Leclerc'in gerisinde performans sergilemesinin ardından İspanya'da çıkan bazı haberlerde Ferrari'nin Sainz'a karşı sabrının tükenmeye başladığı iddia edildi.

Sport1'e konuşan Marko, Ferrari'nin bu aşamada Sainz ile uğraşmasının herhangi bir mantığının olmadığını söyledi.

Marko, "Ferrari, neden Carlos ile ayrılsın ki? Bunun bir mantığı yok."

"Carlos iyi bir iş çıkarıyor. Ferrari'nin Sainz'ı düşünmekten ziyade düşünmesi gereken başka sorunları var." dedi.

Sezonun ilk 3 yarışı geride kalırken Sainz 20 puanla şampiyonada 5. sırada yer alıyor. Geçen sene aynı sayıda yarış sonrasında şampiyona lider durumda bulunan Leclerc ise yaşadığı şanssızlıkları sonucunda sadece 6 puan alabildi ve 10. sırada yer alıyor.

Marko ayrıca, Leclerc'in anlaşmasında mevcut anlaşmasından daha erken ayrılmasını sağlayabilecek bir madde olabileceğini söyledi.

Leclerc'in Ferrari ile anlaşması 2024 sonunda bitiyor ancak genç pilotun adı Mercedes'le anılıyor.

Marko, "Anlaşmalarda performans maddesi olması günümüzde yaygındır. Bu madde kabaca, anlaşmanın otomatik olarak yenilenmesi için bir pilotun sezonun belli bir noktasında, ki o dönem genelde yazın sonlarında olur, belli sayıda puanda olması gerektiğini ifade eder."

"O madde yerine gelmemişse, bu durumda iki tarafın anlaşmayı feshetme seçeneği olur. Sebastian Vettel, 2015'te bu sayede Ferrari'ye kolayca geçiş yapabilmişti." dedi.