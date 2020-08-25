Marko: "Hulkenberg'i övmemiz, Red Bull'a geleceği anlamına gelmiyor"

Nico Hulkenberg, geçen yıl Renault koltuğunu kaybetmesinin ardından bu yıl herhangi bir koltuk bulamadı ve sezonu kenarda geçiriyor.

Ancak Sergio Perez'in COVID-19'a yakalanması, Hulkenberg'e iki yarışlığına Racing Point kapılarını açtı.

Alman pilot da henüz ikinci sıralama turlarında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Hulkenberg'in güçlü performansının ardından ORF'ye konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, "Harika bir performanstı. Altı aydır yoktu ve geri gelir gelmez aracı gridde üçüncü sıraya yerleştirdi. Telefon numaram onda var." demişti.

Bu, Hulkenberg'i Max Verstappen'in takım arkadaşı olabileceği yönünde olumlu bir açıklamaydı.

Motorsport.com'a konuşan Marko, bu sözleri şöyle açıkladı: "O, bize serbest olduğunu belirtti. Ancak bu, bizimle olacağı anlamına gelmiyor."

"Avusturya'daki (Britanya'dan bahsediyor) performansı harikaydı. Ama harika bir yarış çıkardığını söylediğim herkes bize gelecekse, o zaman on araçtan oluşan bir takımımız olmalı."

"Birisi iyi performans gösterirse ve bunu kabul ediyorsak, bu onun bizimle sözleşme imzalayacağı anlamına gelmez."

Hulkenberg, Renault'dan ayrıldıktan sonra da Red Bull'la iletişime geçmişti ancak herhangi bir anlaşma yapılmadı.