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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hulkenberg'i değerlendirdik ama Perez bize Mercedes hakkında bilgi verebilir"

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Marko: "Hulkenberg'i değerlendirdik ama Perez bize Mercedes hakkında bilgi verebilir"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Nico Hulkenberg'i 2021 için değerlendirdiklerini ama Sergio Perez'in artılarının daha fazla olduğunu söyledi.

Red Bull, 2021 Formula 1 sezonu için Alex Albon'la devam etmeme kararı aldı ve yerini Racing Point sürücüsü Sergio Perez alacak.

Meksikalı pilotun geleceği uzun süre belirsizdi ve nihayet Red Bull tarafından kendisine bir teklif yapılınca, 2021 için boşta kalmamış oldu.

Ancak Perez bu koltuk için Albon ve Nico Hulkenberg gibi isimlerle çekişti.

F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko, "Hulkenberg kesinlikle ciddi bir adaydı. Alexander Albon, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg olmak üzere üç adayımız vardı. Onların güçlü ve zayıf yönlerini dikkatlice analiz ettik."

"Sonuç olarak Perez için Hulkenberg konusunda belirleyici olan tek bir şey vardı: Mercedes motoru hakkındaki bilgilerin çoğunu yanında getirebilmesiydi."

"Ayrıca ne yazık ki Nico Hulkenberg bu sezon çok az yarışa çıktı." dedi.

Servus TV'nin Sports and Talk from Hangar-7 programında ise Marko şunları söyledi: "Amacımız, önceki yıllarda olduğu gibi dünya şampiyonluğunu kazanmak. Bunu yapabilmek için, ön tarafa yer alabilecek iki araca ihtiyacınız var. Çünkü her şey stratejiyle ilgili."

Nico Hulkenberg, Racing Point

Nico Hulkenberg, Racing Point

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Alex Albon inişler ve çıkışlar yaşadı, bu yüzden karar vermek zorunda kaldık."

"Eğer takımlar şampiyonluğunu hedeflemek istiyorsak, ikinci araçta güçlü bir pilota ihtiyacımız var."

"Sergio, Mercedes hakkında pek çok bilgiyi de beraberinde getiriyor. Racing Point'in ayrılık kararı sonrası Mercedes'in yaptığı her şeye çok fazla dikkat etti. Bu açıdan pek çok katkı sağlamasını umuyoruz. "

"Ayrıca Perez inanılmaz bir lastik yönetim tarzına sahip. On yıllık tecrübesi gerçek bir avantaj. Tek bir lastik seti ile ne kadar yüksek hızda gidebileceğini gördünüz."

Marko, Perez'le yapılan kontrat görüşmesi hakkında da detay verdi.

"Bu, nispeten kısa bir sözleşme görüşmesiydi. Bir yıllık bir anlaşma yaptık, ama opsiyonumuz var. Eğer başka teklifler alırsa müdahale edebiliriz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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