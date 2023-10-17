Marko, Horner'ın kendisini istemediği haberine yanıt: "Geleceğime ben karar veririm"

Şu anda Formula 1'in en başarılı takımında bile her şey güllük gülistanlık değil. Söylentilere göre, takım içerisindeki iki önemli figür arasında bir güç çatışması yaşanıyor; bir yanda takım patronu Christian Horner var, diğer yanda motor sporları danışmanı Helmut Marko.

Globo'nun haberine göre Horner, Red Bull'un Formula 1'deki yönetiminden tek başına sorumlu olmak istediği için Marko'nun gitmesini istiyor. Söylentilere göre Marko ile aralarında bir süredir gerginlik var.

Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybetmesinden bu yana takım içerisindeki güç dengeleri değişmiş durumda. Mateschitz'in yakın bir sırdaşı olan Marko, artık vatandaşının desteğine güvenemiyor.

Yeni sportif direktör Oliver Mintzlaff ile Marko'nun aynı seviyede bir ilişkiye sahip olması da muhtemel değil.

Dahası, Horner'ın AlphaTauri üzerindeki etkisinin giderek arttığı söyleniyor. Horner, CEO rolüne Peter Bayer'in gelmesi de dahil olmak üzere sürücüler ve takım temsilcileriyle ilgili pek çok perde arkası kararda zaten önemli bir rol üstlendi. Böylece personel tarafında giderek daha fazla güç kazanıyor.

İddialara göre, bu hafta yapılması planlanan bir yönetim kurulu toplantısında Marko'nun takımdaki geleceğine karar verilecek. Ancak Marko'nun kendisi bu konuda sakin.

Motorsport-Total.com'a konuşan Marko, "2024'ün sonuna kadar sözleşmem var ve sonuçta bu hissedarların kararı, Christian Horner'ın değil." dedi.

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko'nun, Horner'in başında bulunduğu Formula 1 takımı tarafından istihdam edilmediğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla Marko'nun maaşı bütçe sınırına dahil değil çünkü Marko resmi olarak Horner'ın doğrudan yetkisinin olmadığı Red Bull GmbH tarafından istihdam ediliyor.

Halihazırda Marko'nun belirli bir güce sahip olduğu da görülüyor. Örneğin Marko'nun büyük saygı duyduğu ancak Horner'ın artık yolların ayrılmasını istediği Yuki Tsunoda'nın yeni sözleşmesi buna bir örnek.

Marko, emekliliği düşünmüş olsa da, aslında devam etmek istediği izlenimi de bırakıyor.

Marko, OE24'e verdiği bir başka röportajda, bu söylentilerin nereden çıktığı sorusuna "Hiçbir fikrim yok."

"Önümüzdeki yılın sonuna kadar sözleşmem var."

"Ne zaman ve nasıl bırakacağıma, bu maceranın ne zaman biteceğine ben karar veririm, mesela Horner Bey değil."

"Yeni yapı nedeniyle her şey farklı ve insanlar yetkilerini yeniden tanımlamaya çalışıyor. Bunların hepsi sadece spekülasyon." cevabını verdi.