Prime'a abone ol
Önceki / Pirelli: "F1 öncesi yarışlar, Katar GP benzeri sorunları önlemeye yardımcı olmaz" Sonraki / Red Bull, Perez'e uyarı verildiğini yalanladı
Formula 1 / Amerika GP Haberler

Marko, Horner'ın kendisini istemediği haberine yanıt: "Geleceğime ben karar veririm"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Christian Horner'ın kendisini istemediği haberlerine rağmen sakinliğini koruyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing

Şu anda Formula 1'in en başarılı takımında bile her şey güllük gülistanlık değil. Söylentilere göre, takım içerisindeki iki önemli figür arasında bir güç çatışması yaşanıyor; bir yanda takım patronu Christian Horner var, diğer yanda motor sporları danışmanı Helmut Marko.

Globo'nun haberine göre Horner, Red Bull'un Formula 1'deki yönetiminden tek başına sorumlu olmak istediği için Marko'nun gitmesini istiyor. Söylentilere göre Marko ile aralarında bir süredir gerginlik var.

Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybetmesinden bu yana takım içerisindeki güç dengeleri değişmiş durumda. Mateschitz'in yakın bir sırdaşı olan Marko, artık vatandaşının desteğine güvenemiyor.

Yeni sportif direktör Oliver Mintzlaff ile Marko'nun aynı seviyede bir ilişkiye sahip olması da muhtemel değil.

Dahası, Horner'ın AlphaTauri üzerindeki etkisinin giderek arttığı söyleniyor. Horner, CEO rolüne Peter Bayer'in gelmesi de dahil olmak üzere sürücüler ve takım temsilcileriyle ilgili pek çok perde arkası kararda zaten önemli bir rol üstlendi. Böylece personel tarafında giderek daha fazla güç kazanıyor.

İddialara göre, bu hafta yapılması planlanan bir yönetim kurulu toplantısında Marko'nun takımdaki geleceğine karar verilecek. Ancak Marko'nun kendisi bu konuda sakin.

Motorsport-Total.com'a konuşan Marko, "2024'ün sonuna kadar sözleşmem var ve sonuçta bu hissedarların kararı, Christian Horner'ın değil." dedi.

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko'nun, Horner'in başında bulunduğu Formula 1 takımı tarafından istihdam edilmediğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla Marko'nun maaşı bütçe sınırına dahil değil çünkü Marko resmi olarak Horner'ın doğrudan yetkisinin olmadığı Red Bull GmbH tarafından istihdam ediliyor.

Halihazırda Marko'nun belirli bir güce sahip olduğu da görülüyor. Örneğin Marko'nun büyük saygı duyduğu ancak Horner'ın artık yolların ayrılmasını istediği Yuki Tsunoda'nın yeni sözleşmesi buna bir örnek.

Marko, emekliliği düşünmüş olsa da, aslında devam etmek istediği izlenimi de bırakıyor.

Marko, OE24'e verdiği bir başka röportajda, bu söylentilerin nereden çıktığı sorusuna "Hiçbir fikrim yok."

"Önümüzdeki yılın sonuna kadar sözleşmem var."

"Ne zaman ve nasıl bırakacağıma, bu maceranın ne zaman biteceğine ben karar veririm, mesela Horner Bey değil."

"Yeni yapı nedeniyle her şey farklı ve insanlar yetkilerini yeniden tanımlamaya çalışıyor. Bunların hepsi sadece spekülasyon." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar

Pirelli: "F1 öncesi yarışlar, Katar GP benzeri sorunları önlemeye yardımcı olmaz"

Red Bull, Perez'e uyarı verildiğini yalanladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım" Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Hamilton ve Verstappen, "En pazarlanabilir" sporcular arasına girdi

Hamilton ve Verstappen, "En pazarlanabilir" sporcular arasına girdi

Formula 1
Amerika GP

Hamilton ve Verstappen, "En pazarlanabilir" sporcular arasına girdi Hamilton ve Verstappen, "En pazarlanabilir" sporcular arasına girdi

2024 Formula E gridinde yer alacak sürücüler belli oldu

2024 Formula E gridinde yer alacak sürücüler belli oldu

Formula E

2024 Formula E gridinde yer alacak sürücüler belli oldu 2024 Formula E gridinde yer alacak sürücüler belli oldu

Son Haberler

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

F1 Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım" Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez"

Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez"

F1 Formula 1
Amerika GP

Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez" Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez"

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

F1 Formula 1
Amerika GP

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan" Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu

Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu

F1 Formula 1
Amerika GP

Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol