Formula 1

Marko: "Horner'ın iddialarını olabildiğince görmezden geliyorum"

Helmut Marko, Christian Horner'ın Max Verstappen hakkında verdiği demeçleri 'tamamen yalan' olarak nitelendiren Ralf Schumacher'e destek verdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 11:00

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Helmut Marko, Red Bull Racing

Fotoğraf: Piotr Zajac / NurPhoto via Getty Images

Max Verstappen, Formula 1'deki ilk yarışına 2015 yılında Red Bull'un genç sürücü programındaki takımda çıktı ve bir yıl sonra Red Bull Racing'e terfi etti. Hollandalı sürücü, Red Bull renkleri altında bugüne kadar 73 Grand Prix zaferi ve dört dünya şampiyonluğu kazandı.

Helmut Marko, Horner'ın 2005 yılında Red Bull takım patronu olarak göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi, birlikte geçirdikleri son yıllarda giderek kötüleşti.

Horner'ın takım patronluğu ve CEO'luk görevlerinden alınmasından yalnızca birkaç ay sonra Red Bull'dan ayrılan Marko, eski takım patronuyla geçirdiği son yılların kendisi için hoş olmadığını söyledi. Avusturyalı isim, o dönemde 'kirli oyunlar oynandığını' ifade etti.

Horner da Marko'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. The Times'a konuşan Britanyalı isim, Marko'nun neden olduğu sorunların ardından sürekli 'bütün pisliği temizlemek zorunda kaldığını' söyledi.

Ancak Horner'ın yakında yayımlanacak 'Drive' isimli otobiyografide Marko hakkında ortaya attığı iddia, Avusturyalı ismi özellikle rahatsız etti.

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Horner'ın anlatımına göre Marko, Max Verstappen'i takıma katma fikri ilk kez gündeme geldiğinde Hollandalı sürücünün babası Jos Verstappen'i 'tam bir kabus' olarak nitelendirmişti.

Ancak olayların gerçek dışı anlatıldığını belirten Marko, Horner'ın iddialarını reddetti.

83 yaşındaki Marko, Avusturya merkezli OE24'e yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca bu konuyu görmezden geliyorum. Ralf Schumacher bu meseleyi çok iyi ele aldı."

"Max'i Formula 1'e ben getirdim. Barselona'da Red Bull adına yarıştığı ilk yarışta Horner'a karşı kendimi savunmak zorunda kaldım. Çünkü o Max'in çok genç ve deneyimsiz olduğunu düşünüyordu." dedi.

Ralf Schumacher, kısa süre önce Sky Deutschland'ın Backstage Boxengasse podcast'inde yaptığı açıklamalarda Verstappen'i takıma kazandırmak için asıl çabayı gösteren kişinin Marko olduğunu söylemişti.

Alman eski Formula 1 sürücüsü, Horner'ın iddialarını 'tamamen yalan' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: "Marko, Max ile henüz o 11 yaşındayken iletişim kurdu. Ancak o dönemde Jos, bunun için henüz erken olduğunu söylemişti."

Ralf Schumacher

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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