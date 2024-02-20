Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, enerji içecekleri şirketinin Formula 1 takım patronu Christian Horner hakkındaki soruşturmayı sonuçlandırmakta acele etmemesini savundu.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme
Simon Galloway / Motorsport Images
Bir kadın çalışanın şikayeti üzerine Horner, Red Bull'un Avusturyalı enerji içecekleri ana şirketi tarafından davranışları nedeniyle soruşturma altına alındı.
Soruşturmanın bir parçası olarak Horner kısa bir süre önce, konunun merkezinde yer alan belirsiz iddialara ilişkin kanıtları bir araya getirmek üzere atanan bağımsız bir avukat tarafından sorgulandı.
Horner soruşturma devam ederken görevinin başında kaldı ve Red Bull'un yeni RB20 aracının Silverstone'daki ilk sürüşünün yanı sıra Milton Keynes fabrikasındaki resmi lansmanına da katıldı.
Ancak yeni F1 sezonu yaklaşırken ve konunun Bahreyn'deki açılış yarışına gölge düşürme riski varken, grand prix yarışlarının şefleri geçtiğimiz hafta sonu Red Bull'u soruşturmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya öncelik vermeye çağırdı.
F1'den yapılan açıklamada "Red Bull'un, Red Bull Racing'deki iç iddialara ilişkin bağımsız bir soruşturma başlattığını not ettik."
"Konunun adil ve kapsamlı bir sürecin ardından ilk fırsatta açıklığa kavuşturulacağını umuyoruz ve şu anda daha fazla yorum yapmayacağız." denildi.
Takım personeli şu anda Bahreyn'e seyahat ederken, Red Bull'dan soruşturmanın gidişatına ilişkin resmi bir açıklama ya da olası bir eylemle ilgili herhangi bir ipucu gelmedi.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Her ne kadar bu durum F1 için araçların piste çıkmasından önce konunun çözüme kavuşturulması açısından ideal olmasa da Marko, Red Bull'un acele karar vermek yerine tüm kanıtları detaylı bir şekilde değerlendirmek için zaman ayırmasının doğru olduğunu düşünüyor.
Horner'ın durumu hakkında Red Bull'un ServusTV kanalına konuşan Marko şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi bu bir iç soruşturma. Ne kadar erken bir sonuç elde edilirse, o kadar iyi olur çünkü elbette uzun süre nedeniyle söylentiler ve başka hikayeler ortaya çıkacaktır."
"Ancak Red Bull'un bu konuda çok iyi bir tepki verdiğini düşünüyorum. Bu soruşturmanın uzun sürmesi onların hatası değil. Adil bir soruşturma yürütmek ve buna göre tepki vermek için çabalıyorlar."
Horner RB20 lansmanında, soruşturma devam ederken yaşananlar dikkat dağıtıcı olsa da takım içindeki desteğin sarsılmadığını söyledi.
"Takımın önümüzdeki sezon için hazırlandığını ve çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum."
"Tamamen yarışmaya odaklanmış durumdayız. Gelecek hafta Bahreyn'de olmayı ve RB20'nin çalışmasını görmeyi dört gözle bekliyorum. Herkesin dikkatinin odaklandığı tek şey araç. Bu odaklanma konusunda çok birlik ve beraberlik içindeyiz."
Yardımcı editör: Ruben Zimmermann
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak"
Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak" Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak"
Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor"
Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor" Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor"
Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı
Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı
Son Haberler
Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"
Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti" Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar