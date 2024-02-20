Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu

Bir kadın çalışanın şikayeti üzerine Horner, Red Bull'un Avusturyalı enerji içecekleri ana şirketi tarafından davranışları nedeniyle soruşturma altına alındı.

Soruşturmanın bir parçası olarak Horner kısa bir süre önce, konunun merkezinde yer alan belirsiz iddialara ilişkin kanıtları bir araya getirmek üzere atanan bağımsız bir avukat tarafından sorgulandı.

Horner soruşturma devam ederken görevinin başında kaldı ve Red Bull'un yeni RB20 aracının Silverstone'daki ilk sürüşünün yanı sıra Milton Keynes fabrikasındaki resmi lansmanına da katıldı.

Ancak yeni F1 sezonu yaklaşırken ve konunun Bahreyn'deki açılış yarışına gölge düşürme riski varken, grand prix yarışlarının şefleri geçtiğimiz hafta sonu Red Bull'u soruşturmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya öncelik vermeye çağırdı.

F1'den yapılan açıklamada "Red Bull'un, Red Bull Racing'deki iç iddialara ilişkin bağımsız bir soruşturma başlattığını not ettik."

"Konunun adil ve kapsamlı bir sürecin ardından ilk fırsatta açıklığa kavuşturulacağını umuyoruz ve şu anda daha fazla yorum yapmayacağız." denildi.

Takım personeli şu anda Bahreyn'e seyahat ederken, Red Bull'dan soruşturmanın gidişatına ilişkin resmi bir açıklama ya da olası bir eylemle ilgili herhangi bir ipucu gelmedi.

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Her ne kadar bu durum F1 için araçların piste çıkmasından önce konunun çözüme kavuşturulması açısından ideal olmasa da Marko, Red Bull'un acele karar vermek yerine tüm kanıtları detaylı bir şekilde değerlendirmek için zaman ayırmasının doğru olduğunu düşünüyor.

Horner'ın durumu hakkında Red Bull'un ServusTV kanalına konuşan Marko şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi bu bir iç soruşturma. Ne kadar erken bir sonuç elde edilirse, o kadar iyi olur çünkü elbette uzun süre nedeniyle söylentiler ve başka hikayeler ortaya çıkacaktır."

"Ancak Red Bull'un bu konuda çok iyi bir tepki verdiğini düşünüyorum. Bu soruşturmanın uzun sürmesi onların hatası değil. Adil bir soruşturma yürütmek ve buna göre tepki vermek için çabalıyorlar."

Horner RB20 lansmanında, soruşturma devam ederken yaşananlar dikkat dağıtıcı olsa da takım içindeki desteğin sarsılmadığını söyledi.

"Takımın önümüzdeki sezon için hazırlandığını ve çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Tamamen yarışmaya odaklanmış durumdayız. Gelecek hafta Bahreyn'de olmayı ve RB20'nin çalışmasını görmeyi dört gözle bekliyorum. Herkesin dikkatinin odaklandığı tek şey araç. Bu odaklanma konusunda çok birlik ve beraberlik içindeyiz."

Yardımcı editör: Ruben Zimmermann