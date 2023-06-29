Kayıt Ol
Önceki / Vasseur: "Avusturya'da iyi bir sonuç alabiliriz" Sonraki / Massa: "Vasseur kendisini göstermeye başlamalı"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Marko: "Horner, De Vries konusunda haklı çıktı"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Christian Horner'ın Nyck de Vries'ı en başından istemediğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri

Nyck de Vries, Williams ile katıldığı 2022 İtalya yarışının ardından gridin gözdesi oldu ve kendisini isteyen birden fazla ekip vardı.

Sonunda De Vries'in tercihi AlphaTauri oldu ve bu yıl Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olarak burada yarışmaya başladı.

Fakat şimdiye kadar çok zorlandı ve sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Şimdi koltuğunu kaybedecek gibi görünüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull Racing patronu Christian Horner'ın Nyck de Vries'in AlphaTauri'ye gelişine en başından karşı çıktığını ve haklı olduğunu söyledi.

Marko, The Inside Line podcast'ine şunları söyledi: "Christian ile nadiren farklı fikirlere sahip oluruz ama bazen de fikirlerimiz tutmayabiliyor."

"Sanırım onunla en son Nyck de Vries konusunda anlaşmazlığa düştük."

"Şu anda olanlara bakılırsa Horner haklıydı. Elbette AlphaTauri, Red Bull Racing değil ama hepimiz bir aile olduğumuz için onun görüşlerini merak ediyorum."

"Christian da başlangıçta de Vries'in en büyük hayranı değildi."

AlphaTauri'nin patronu Franz Tost da De Vries yerine Mick Schumacher'i istemişti.

Marko, "Mick kariyeri boyunca Ferrari ile bağlantılıydı."

"Diğer tarafta Nyck de geçen yıl Monza'da yedek sürücü olarak çok başarılıydı ve bizim felsefemize daha uygun bir isimdi." dedi.

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Avusturya'da iyi bir sonuç alabiliriz"

Massa: "Vasseur kendisini göstermeye başlamalı"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"

Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"

Formula 1
Avusturya GP

Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor" Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"

Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"

Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"

Formula 1
Avusturya GP

Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu" Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"

Albon: "Geleceğim Red Bull'a değil Williams'a bağlı"

Albon: "Geleceğim Red Bull'a değil Williams'a bağlı"

Formula 1

Albon: "Geleceğim Red Bull'a değil Williams'a bağlı" Albon: "Geleceğim Red Bull'a değil Williams'a bağlı"

Son Haberler

Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak

Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak

F1 Formula 1
Avusturya GP

Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak

Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"

Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"

F1 Formula 1
Kanada GP

Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz" Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"

F3 Avusturya sıralama turları: Kaotik seansta pole pozisyonu Saucy'nin

F3 Avusturya sıralama turları: Kaotik seansta pole pozisyonu Saucy'nin

F3 FIA F3
Red Bull Ring

F3 Avusturya sıralama turları: Kaotik seansta pole pozisyonu Saucy'nin F3 Avusturya sıralama turları: Kaotik seansta pole pozisyonu Saucy'nin

Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak"

Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak" Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol