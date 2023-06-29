Marko: "Horner, De Vries konusunda haklı çıktı"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Christian Horner'ın Nyck de Vries'ı en başından istemediğini söylüyor.
Nyck de Vries, Williams ile katıldığı 2022 İtalya yarışının ardından gridin gözdesi oldu ve kendisini isteyen birden fazla ekip vardı.
Sonunda De Vries'in tercihi AlphaTauri oldu ve bu yıl Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olarak burada yarışmaya başladı.
Fakat şimdiye kadar çok zorlandı ve sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Şimdi koltuğunu kaybedecek gibi görünüyor.
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull Racing patronu Christian Horner'ın Nyck de Vries'in AlphaTauri'ye gelişine en başından karşı çıktığını ve haklı olduğunu söyledi.
Marko, The Inside Line podcast'ine şunları söyledi: "Christian ile nadiren farklı fikirlere sahip oluruz ama bazen de fikirlerimiz tutmayabiliyor."
"Sanırım onunla en son Nyck de Vries konusunda anlaşmazlığa düştük."
"Şu anda olanlara bakılırsa Horner haklıydı. Elbette AlphaTauri, Red Bull Racing değil ama hepimiz bir aile olduğumuz için onun görüşlerini merak ediyorum."
"Christian da başlangıçta de Vries'in en büyük hayranı değildi."
AlphaTauri'nin patronu Franz Tost da De Vries yerine Mick Schumacher'i istemişti.
Marko, "Mick kariyeri boyunca Ferrari ile bağlantılıydı."
"Diğer tarafta Nyck de geçen yıl Monza'da yedek sürücü olarak çok başarılıydı ve bizim felsefemize daha uygun bir isimdi." dedi.
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