Marko: "Honda'nın 'turboşarjı' sayesinde Red Bull Ring'de rekabetçiyiz"

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Red Bull'un kendi evinde gerçekleştirilen Avusturya GP'si, 2019'da Honda motorunun turbo hibrit döneminde elde ettiği ilk galibiyete ev sahipliği yapmıştı.

2020'de Mercedes, Spielberg'deki her iki yarışı da kazanarak üstün bir performans ortaya koysa da, 2021'de işler tersine dönmüş, Verstappen her iki yarışı da pole pozisyonundan başlayarak kazanmıştı.

Verstappen ve Red Bull'un Avusturya'da neden bu kadar güçlü olduğu sorularına cevap veren Marko, Honda'nın "özel turboşarjının", Spielberg'in engebeli ve deniz seviyesinin 600 metre yukarısında seyreden coğrafyasında gayet iyi çalıştığını söyledi.

Red Bull'un sahibi olduğu Servus TV'ye konuşan Marko, "Spielberg'de iyi olmamızın sebebi motor. Bunun yanı sıra, son yıllarda, yaklaşık 670 metre olan rakımda küçük ama belirleyici bir avantajı olan özel bir turboşarja sahibiz."

"Turboşarj bizim için çok önemliydi, böylece bu pistte Honda motoruyla ilk zaferimizi kutladık."

"Bu zafer ortaklığımız için ve 2025'e kadar bu güç ünitesi ile yarışabilmemiz açısından da kritikti." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Geçen hafta Silverstone'daki Britanya GP'sinde Mercedes mücadeleye geri döndü ve Lewis Hamilton, Red Bull'dan Sergio Perez ve Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ile göz alıcı bir mücadelenin ardından üçüncü oldu.

Ancak Marko, Mercedes'in, pistin engebeli yapısı nedeniyle Avusturya'da birtakım zorluklarla karşılacağına inanıyor.

Marko, "Mercedes için işlerin yeniden zorlaşacağını düşünüyorum. Aracı yükseltmek zorundalar, bu sorun değil, sadece daha yavaşlar.

"Spielberg, çok hızlı virajlara, çok dar virajlara sahip, saatte 300 km'nin üzerinde iki kez fren yapmanızı gerektiren, ayrıca mekanik ve aerodinamik yol tutuşu arasında doğru ayarı bulmak zorunda olduğunuz bir pist."

"Ama dediğim gibi, Max burada dört yarış kazanmayı başardı, dolayısıyla özellikle motive. Bunun yanı sıra tribünlerde büyük bir Hollandalı hayran kitlesi varken... bu heyecan verici." dedi.