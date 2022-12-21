Marko: "Honda'nın dönüşü AlphaTauri ile olmayacak"
Birçok konuya değindiği bir röportaj veren Red Bull danışmanı Helmut Marko, AlphaTauri'nin Honda'ya satılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Marko ayrıca akademideki son duruma da değindi.
Genç sürücülerin gelişimine büyük katkı sağlamasıyla bilinen Marko, bunun yanı sıra birçok genç sürücünün de kariyerinin bitme noktasına gelmesinde rol oynamış vaziyette.
Gerektiği an gerekeni yapmaktan çekinmeyen bir kişiliğe sahip olduğu bilinen Marko'nun AlphaTauri ile yakından ilgilendiği de bir sır değil; öyle ki, 2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan dönemin çaylağı Yuki Tsunoda, kafasını spora verebilmek için İtalya'ya taşınmak zorunda kalmıştı.
Ancak son günlerde takımın geleceğiyle ilgili birtakım dedikodular söz konusu. Çoğunlukla eski tedarikçi Honda ile yakından ilgili görünen bu dedikodular, takımın 2026'da spora dönmeyi hedefleyen Honda'ya satılacağı yönünde.
Özel bir röportaj esnasında bu konuyla ilgili soruları cevaplayan Marko, Honda'nın AlphaTauri ile ilgileneceğini düşünmüyor.
Marko, "Honda'nın geri dönüş için en iyi takımlardan birine ihtiyacı olacak. Bu takım AlphaTauri olamaz, özellikle de Honda motoru kullanmadığımız takdirde bizimle sinerjileri kalmayacaksa."
"Etrafıma sorduğumda Audi'den Renault'ya kadar her motor üreticisi ikinci bir takım istiyor. Honda için geriye pek bir şey kalmıyor."
"Red Bull Powertrains'in ikinci bir takıma ihtiyaç duymasının kârlılık dışında birçok sebebi var. Bunların en önemlisi, iki takıma sahip olmanın iki kat bilgi getirmesi. Bu aynı zamanda geliştirme ve güvenilirlik açısından da önemli bir faktör. Sorunlar iki takımla daha hızlı çözülür." dedi.
Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Sergio Perez
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Son dönemde Red Bull Sürücü Akademisi'nin belli derecelerde durağanlaştığı söylenmekte. Bunun en büyük göstergeleri, takımın genç bir sürücüye yönelmek yerine Tsunoda'yı takımda tutması ve 28 yaşındaki Nyck De Vries ile anlaşması.
Akademideki son durumdan söz eden Marko, kendisi için en önemli kriterin istikrar olduğunu da bir kez daha belirtiyor.
Marko, "İlk olarak Isack Hadjar'a sahibiz, kendisine 'Küçük Prost' olarak hitap ediyorum -nitekim ona epey benziyor! Bunun yanı sıra Enzo Fittipaldi ve Zane Maloney gibi yeteneklere de sahibiz. Üç sürücü de gelecek sezon Formula 2'de yarışacaklar ve kendilerini kanıtlayacaklar. Bunun yanı sıra gelecek sezon Formula 3'te yarışacak Sebastian Montoya'yı da atlamayalım."
"Alt serilerde en önemli kriter istikrar. Liam Lawson istikrarlı olmakta zorlandı, bazen çok iyiydi, bazen ortada yoktu. Sonra Jüri Vips vardı, bir keresinde yanlış bir kelime söyledi ve işi bitti. Başına gelenler kesinlikle doğru değildi. 21 yaşında bir çocuksanız bazen saçma sapan şeyler söyleyebilirsiniz."
"Akademi olarak temellerimiz sağlam, ancak bu sezonki gibi terfi ettirebileceğimiz bir isim bulamazsak pilot pazarını da değerlendirmek durumunda kalırız -De Vries'te olduğu gibi."
"Bizim yarış kazanabilecek isimlere ihtiyacımız var, şu anda bu tür bir sürücüden yoksunuz."
Son olarak genç sürücüler arasında yeni bir Max Verstappen olup olmadığı sorulan Marko, bu soruya oldukça net bir cevap verdi: "Hayır."
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