Marko: "Honda'nın çekilmesinin ardından geleceğimizi garanti altına almak için doğru adımlar attık"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Honda'nın spordan çekilmesinin kendilerini zor bir durumda bıraktığını, ancak geleceklerini garanti altına alacak adımları atabildiklerini söyledi.
2019 sezonunda Honda ile anlaşan Red Bull, iki sezonluk alışma sürecinin ardından 2021 sezonunda rekabetçi bir araç üretmeyi başardı ve 8 sezon sonra ilk kez pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.
Ancak işler çok iyi giderken Honda bir anda spordan çekileceğini açıkladı; bu durum, güç ünitesi konusunda B planı olmayan Red Bull'u çok zor durumda bıraktı.
Mercedes ve Ferrari gibi bir rakipten güç ünitesi almak riskliydi, ilişkilerin gergin bitmesi nedeniyle Renault'ta bir seçenek değildi.
Bu durumda Red Bull'un ya kendi güç ünitelerini üretmesi ya da F1'den çekilmekle karşı karşıya kalması gerekiyordu. Sorun, F1'in motorları dört seneliğine dondurmasıyla ve Red Bull'un Powertrains departmanı kurarak kendi güç ünitesi için çalışmalara başlamasıyla çözüldü.
Auto Motor und Sport'a konuşan Helmut Marko, geleceklerini garanti altına alabilmek için doğru adımları attıklarını düşünüyor.
Marko, "Bu, geçmişte takım içinde epey gerginlik yaratan bir durum."
"Honda iki yıl önce çekileceğini açıkladıktan sonra elimizde hiçbir şey kalmayacaktı, hatta Honda mevcut motoru tedarik etmek bile istemedi."
"Bunu yavaş yavaş bugün gördüğümüz işbirliğine dönüştürebildik."
"Aynı zamanda, geleceği güvence altına almak için, en yeni test tezgahları ve ölçüm cihazlarıyla son teknoloji ürünü olan kendi motor tesisimizi kurduk. Aynı şekilde Sakura'daki Honda tesislerini de kullanabiliyoruz."
"2026'dan itibaren kimin ne yapacağına karar vermek söz konusu olduğunda bazı şeyler zorlaştı. Normalde Honda'nın adece elektrik kısmını yapması düşünülüyordu ama bir anlaşmaya varamadık.
"Gelecekte nasıl bir işbirliği kurulacağı konusunda yakında bir karar verilecek." dedi.
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