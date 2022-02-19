Marko: "Honda'dan gelen haberler pozitif"

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Red Bull, 2022 renk düzenini yaklaşık 10 gün önce tanıttı ancak gerçek RB18'i göstermemeyi tercih etti.

Avusturyalı ekip, yeni aracını geçtiğimiz günlerde piste çıkarsa da, 100 km'lik testin yaklaşık yarısını yapabildiler çünkü hava şartları epey kötüydü.

Şu anda takımın nasıl bir tasarıma sahip olduğu büyük bir bilinmeyen, fakat takımdan gelen haberler o kadar da kötü değil.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yaptığı son açıklamada yeni motor hakkında pozitif konuştu.

Bu yıl kurallar gereği E10 yakıtlara geçilmesi gerekiyor ve bu da 20 beygirlik bir güç kaybına sebep oluyor. Honda, 2021 sonunda spordan çekilse de, Red Bull'a güç ünitesi üretmeye devam edecek ve yeni motoru E10 yakıta uyarlamak için epey çalışma yaptılar

Marko, yeni motorla ilgili ilk bilgilerin pozitif olduğunu söyledi.

Kleine Zeitung'a konuşan Marko, "Gidişat oldukça olumlu görünüyor."

"Sentetik yakıt oranı bu yıl %5 seviyesinden %10'a çıkarılacak ve bu da pek çok değişikliğe neden oluyor."

"Artık araç üzerinde logosu olmayan ancak bize yardım eden Honda, yeni ünite hakkında umut verici geri bildirimler verdi." dedi.

Marko, lansmanda sadece renk düzeni sunumu yaptıklarını belirtti.

"Bu, sadece bir lansman etkinliğiydi ve özellikle partnerlerimiz için önemli bir şey."

"Aracı daha sonra ortaya çıkaracağız ve Bahreyn'deki ilk yarışa kadar üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Lansmanda her şeyi ortaya koymuyoruz, hâlâ hazırlanan bazı şeyler var."