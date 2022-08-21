Marko: "Honda, yeni yakıtlardan hiç etkilenmedi"

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Son yıllarda daha çevreci bir yaklaşım benimsemeye çalışan F1, bu sezondan önce %10 ethanol ve %90 fosil yakıt içeren bir yakıt kullanımına geçti. Bu hamle, gelecekte %100 sürdürülebilir yakıt kullanımı öncesi atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sezon başlamadan önce bile bu değişikliğin motor tedarikçilerinin güç ünitelerini oluşturma şekli üzerinde büyük bir etkisi olacağı tahmin ediliyordu -hatta Mercedes'in güç aktarma organları genel müdürü Hywel Thomas, bunun 2014'te daha yakıt verimli ve çevre dostu 1,6 litre V6 turbo motorlara geçişten bu yana en büyük değişiklik olduğunu söyledi.

F1.com'a konuşan Thomas, "Bu yıl E10 yakıtına geçilmesi, muhtemelen 2014'ten beri yaptığımız en önemli değişiklik."

"Yeni yakıt, güç ünitelerinin dondurulması ve yeni araçlar derken, güç ünitesi departmanında çalışan herkesi büyük zorluklar bekliyor." dedi.

Ancak Motorsport-Total'e konuşan Marko, geçen sezonun ardından spordan ayrılmasına rağmen dört sene daha Red Bull'a güç ünitesi tedarik edecek Honda'nın performans açısından "neredeyse hiçbir şey kaybetmediğini" söyledi.

Marko, "Bu sezon kullandığımız konsept, çok az hava direnci ile çok fazla yere basma kuvveti üreten bir araç tasarlayan Adrian Newey'e ait. Bu önemli bir faktör."

"Bir diğer faktör ise Honda'nın evrim geçirmesi ve bu sayede E10 yakıtının bize neredeyse hiç güç kaybettirmemesi."

"Bu sezon tamamen farklı bir yaklaşım benimsedik. Önceki yıllarda düzlüklerde çoğunlukla en yavaş takımdık, bu sene ise en hızlısıyız. Ayrıca düzlüklerde kazandıklarımızı da virajlarda kaybetmiyoruz." dedi.