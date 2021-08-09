Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı

Son günlerde Auto Motor und Sport başta olmak üzere bazı kaynaklar, FIA tarafından yayınlanan son teknik direktifin ardından Honda'nın motor gücünü azalttığını iddia ettiler.

Avusturya ve Fransa'da Red Bull'un düzlüklerdeki avantajı epey büyüktü. Fakat hem Silverstone hem de Hungaroring'de durumun tersine döndüğü ve Mercedes'in güçlendiği görülebiliyordu.

İddiaya göre FIA, Honda'nın kullandığı bazı boşlukları kapatmak için bir teknik direktif gönderdi ve bu da motor gücünün azalmasına neden oldu.

F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko bu iddiaları reddetti ve Mercedes'in yeni güncelleme getirdiğine dikkat çekti.

Marko şöyle konuştu: "Bunlar tamamen saçmalık."

"Honda veya FIA açısından bizi kısıtlayan herhangi bir şey yoktu. Güç ünitesini kısmak zorunda kalmadık. Macaristan'da, öncesiyle aynı güce sahiptik."

"Mercedes için durum farklıydı. Sadece araç için değil, aynı zamanda motor için de güncellemeler getirdiler. Bu sayede Silverstone'da bu kadar güçlü oldular."

Marko, Mercedes'in en önemli adımı soğutma sisteminde attığını ve bunun, Lewis Hamilton'ın ekibinin, daha fazla motor gücü kullanmasına izin verdiğini belirtti.

Marko, son olarak Hamilton ve Mercedes'in yılın ikinci yarısında güçlü bir rakip olacağını düşünüyor fakat kaydettikleri gelişimden memnun.

"Tüm pist türlerinde güçlüyüz fakat karşımızda Hamilton gibi güçlü bir rakip var. Ayrıca Mercedes gibi hiçbir zaman durmayan bir ekibe de sahip."

"Macaristan, üst üste bir Mercedes tarafından yarış dışı bırakıldığımız ikinci hafta sonuydu. Takımlar ve sürücüler şampiyonasındaki liderliğimizi kaybettik ve bu çok can sıkıcı."

"Fakat sadece kendi işinizi yapmaya devam etmeliyiz. Şampiyonluğu kazanmak için puanlar toplamaya ve sonraki yarışlara odaklanmaya devam etmeliyiz."

"İngiltere'de mesela çok rekabetçiydik. Oradaki sprint yarışını kazandık ve ana yarışta da liderdik. Lewis tarafından yarış dışı bırakılmasaydık, o yarışı kazanırdık. Hızımız oldukça iyiydi. Macaristan'da biraz daha az rekabetçi olduğumuz doğru."

"Bence Mercedes, motor ve şasi tarafında kaydettiğimiz ilerlemeye şaşırıyor. Uzun zamandır ilk kez biri onlarla aynı seviyede. Aynı zamanda 2022 aracına da odaklanıyoruz. Bunlar son 20 yılın en büyük değişikliği. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor."

"Şu anda mücadele giderek artıyor. Orta grup yaklaşıyor. Red Bull ve Mercedes'in arkasında birbirine çok yakın olan 10 araç var. Önümüzdeki yıl yeni kurallar ve bütçe sınırı olacak. Bu sayede tüm grid birbirine yaklaşacak."