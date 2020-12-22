Marko: "Honda motoruyla devam edeceğiz fakat gelişimin dondurulması gerekiyor"

Honda, 2021 sezonunun ardından Formula 1'den çekilecek ve Red Bull, bundan ötürü alternatif bir formül üzerinde çalışıyor

Mercedes ve Ferrari ile yarışma ihtimali olmayan, Renault ile de çalışmak istemeyen Red Bull, Honda motorunu kullanmaya devam etmek istiyor.

Buradaki temel fikir, Honda motorunu Japon üreticinin desteğiyle kullanmaya devam etmek. Fakat motor gelişimi olmayacağı için motorların gelişiminin dondurulması gerekiyor ve bu konuda bazı görüşmeler var.

Marko, bu görüşmelerde sona yaklaştıklarını ve yıl sonundan önce bir açıklama yapabileceklerini belirtti.

Servus TV'deki Talk am Sport programına konuk olan Marko, "Motor görüşmeleri karmaşık bir konu. Ama şu anda hedefimize %85-%90 oranında yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Honda çok yardım sever davranıyor. Bu, Honda'dan teknik yardım alarak Honda motorunu kullanmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor."

"Ama motor gelişiminin dondurulmasına ihtiyacımız var. Motor gelişimi en pahalı şey ve karşılayamayacağımız teknik kapasiteye ihtiyaç duyuyor. Bunun ötesinde her şey iyi görünüyor."

"Bence yıl sonuna kadar veya yeni yılın hemen başında sonuçlandırabiliriz." dedi.

Marko, yeni motor güncellemesiyle beraber Honda'nın önemli bir adım atmasını bekliyor.

"Honda'nın 2021 motoru önemli oranda güç kazanacak. Mercedes şu anda dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyor. MGU-K sorunlarını düzeltmeleri gerekiyor."

"Ek olarak Honda'nın bize vaat ettiği güncelleme de gelecek. Sürülebilirdik tarafında da önemli bir kazançlar görmeyi bekliyoruz."