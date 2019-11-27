Marko: "Honda anlaşmasıyla, Verstappen'in takımda kalma ihtimali arttı"

Honda bu yıl, geri dönüşünden sonraki en iyi yılını geçirdi ve üç galibiyetin yanı sıra iki de pole pozisyonu almayı başardı.

Bugün bir açıklama yayınlayan Japon üretici, en az 2021 sonuna kadar Red Bull ile çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Bununla birlikte Max Verstappen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Bugün Honda açıklaması sonrası Servus TV'ye konuşan Marko, "Brezilya'daki sonuç, Honda için çok duygusaldı. Bu yüzden bazı Honda çalışanlarının gözlerinde yaş vardı. Yani pek çok şey bir araya geldi. Ve bu iyi bir şeydi, çünkü doğrudan Honda'yla tekrar konuşmak için Tokyo'ya uçtum. Ve iyi haber şu ki, Honda 2021'de Red Bull ve Toro Rosso'ya motor sağlayacak."

"Toro Rosso, önümüzdeki yıl Alpha Tauri olacak."

"Bu karar bizim için büyük bir rahatlama oldu, planlar yapabiliriz. Ancak, 2022 ve 2023 için olası işbirliği için daha fazla görüşme yapılıyor. Bu, kuralların maliyetlerin ne kadar düşmesine izin verdiğiyle bağlantılı. Ancak FIA, motorları dondurmayı görüşüyor ve bu da maliyetlerin önemli ölçüde azaltılacağı anlamına geliyor. Bu da Honda için belirleyici olacak."

"Max ile Brezilya'da bir akşam yemeği yedik. Ruh halinin olumlu olduğunu söyleyebilirim. O zaman Honda'nın 2021'de devam edeceğini bilmiyorduk. Abu Dhabi'den sonra tekrar oturacağız ve şansın iyi olduğunu söyleyebilirim.

"Bu yıl Red Bull programındaki üç sürücü podyuma çıktı. Bu, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Albon'u da ekleyebiliriz, çünkü podyuma çıkabilirdi. Hamilton ona çarpıktan sonra sonra çığlık atıyordu. Gerçekten çok duygusaldı ve buna pek alışık değiliz. Belki de Hamilton için kapıyı açık bırakmamalıydı, ama genel olarak mükemmel bir performanstı."

Helmut Marko, Ferrari pilotlarının yaşadığı teması da yorumladı.

"Vettel'in ise 2020 için sözleşmesi var. Bu sözleşmenin tamamlanacağını düşünüyorum. Fakat olayın kendisine bakarsak, felaket ve inanılmaz sonuçlara yol açan çok ufak bir dokunuştu. Süspansiyonun bu kadar hafif bir dokunuşla kırılması normal bir durum değil. Sonrasında bir de lastik patladığı için pek çok şey bir araya geldi. Bunu o kadar da kötü bulmuyorum. Bizde bile daha kötü durumlar var."