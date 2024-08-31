Marko: "Hollanda'ya göre çok daha iyiyiz"

Helmut Marko, aracın yol tutuşu ve lastik aşınması sorunlara rağmen, Zandvoort'a kıyasla Monza'da çok daha rekabetçi olacaklarını ifade etti.

Cuma günü antrenmanlarının ardından takımın performansını değerlendiren Helmut Marko, şunları söyledi: "Temel olarak Zandvoort'a göre çok daha iyiyiz."

"Ufalanma sorunu ani bir şekilde başlıyor ve bu da aracı tekrar aşırı kayma sorunlarına itiyor. Ufalanma beş ya da yedi tur sonra başladı ama bu Max'in yavaşlamak zorunda kaldığı bir anla aynı anda oldu, bu yüzden sürekli tam gaz gitmesi gerekiyor. O zaman sorun çözülüyor!"

"Bu hafta sonu dört takım da mücadelede olacak gibi görünüyor. McLaren, Ferrari ve Mercedes güçlü. Ama biz önde olduğumuz sürece bizim için iyi bir şey."

Son olarak, Antonelli'nin performansını değerlendiren Marko, "Piste çıkana kadar hızlıydı. Bu iyiye işaret. Ancak onu İtalya'daki ilk antrenman seansına koymanın gereksiz bir baskı olduğunu düşünüyorum," dedi.