Marko: "Hollanda'da geçiş imkansız olacak"
Helmut Marko, Hollanda Grand Prix'sinde Max Verstappen'in geçiş yapmasının 'imkansız' olacağını belirtti.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kendi evinde üst üste dördüncü galibiyeti arayan Max Verstappen, Hollanda Grand Prix'sine ikinci sıradan başlayacak.
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Zandvoort'ta geçiş yapmanın çok zor olacağını ifade etti.
Marko, ServusTV'ye yapıtığı açıklamada şunları söyledi: "Biraz sorunlu geçen antrenman seanslarının ardından doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum."
"Yarışta lastik aşınması muhtemelen sıralamaya göre daha iyi olacak."
"En azından McLaren'ları arasına girmeyi başardık. Her ne kadar tamamen memnun olmasak da, tatmin olduk."
"Spa'da geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu gördük. Burada muhtemelen imkansız olacak."
"Max'in güçlü olduğunu biliyoruz. Kesinlikle ilginç bir start olacak."
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