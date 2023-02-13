Önceki / Tsunoda, Ricciardo'nun eski F1 koçuyla çalışıyor Sonraki / Ferrari, SF-23'ü ilk kez salı günü test etmeyi planlıyor
Formula 1 Haberler

Marko: "Her şey plana uygun gidiyor"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, RB19 ile ilgili çalışmalarının plana göre gittiğini söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Marko: "Her şey plana uygun gidiyor"
Haberi dinle

Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı çoktan piste çıkardı ve araçla 100 km'lik bir test tamamladı.

Aracın direksiyonuna hem Max Verstappen hem de Sergio Perez geçti. Hollandalı pilot, testin ardından gayet mutluydu.

Şimdi takım, heyecanla Bahreyn testlerine bekliyor ve takımdan gelen bilgiler de her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor.

Son olarak takım patronu Helmut Marko, takımın 2023 sezonuna yönelik hazırlıklarının planlandığı şekilde gittiğini belirtti.

Marko, yaptığı kısa açıklamada, "Hazırlık anlamında her şey programa göre gidiyor."

"Tamamen plan doğrultusunda çalışıyoruz ve bunun bu şekilde devam etmesini umuyorum."

"Şu ana kadar her şey planlandığı gibi gidiyor!" dedi.

paylaşım
yorumlar

Tsunoda, Ricciardo'nun eski F1 koçuyla çalışıyor

Ferrari, SF-23'ü ilk kez salı günü test etmeyi planlıyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Formula 1
Mercedes launch

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler" Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Sainz: "Geçen yıl bıraktığım yerden başlamak istiyorum"

Sainz: "Geçen yıl bıraktığım yerden başlamak istiyorum"

Formula 1

Sainz: "Geçen yıl bıraktığım yerden başlamak istiyorum" Sainz: "Geçen yıl bıraktığım yerden başlamak istiyorum"

Son Haberler

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

F1 Formula 1

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

F1 Formula 1

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

F1 Formula 1

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

F1 Formula 1

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım" Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.