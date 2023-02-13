Marko: "Her şey plana uygun gidiyor"

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Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı çoktan piste çıkardı ve araçla 100 km'lik bir test tamamladı.

Aracın direksiyonuna hem Max Verstappen hem de Sergio Perez geçti. Hollandalı pilot, testin ardından gayet mutluydu.

Şimdi takım, heyecanla Bahreyn testlerine bekliyor ve takımdan gelen bilgiler de her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor.

Son olarak takım patronu Helmut Marko, takımın 2023 sezonuna yönelik hazırlıklarının planlandığı şekilde gittiğini belirtti.

Marko, yaptığı kısa açıklamada, "Hazırlık anlamında her şey programa göre gidiyor."

"Tamamen plan doğrultusunda çalışıyoruz ve bunun bu şekilde devam etmesini umuyorum."

"Şu ana kadar her şey planlandığı gibi gidiyor!" dedi.