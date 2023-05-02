Marko: "Henüz takım emri düşünmüyoruz"

Red Bull Racing takımı için ilginç bir durum ortaya çıkıyor; Cumartesi günkü sprint yarışına ek olarak, pazar günkü ana yarışı kazanan Sergio Perez takım arkadaşıyla arasındaki farkı altı puana indirdi.

Hal böyle olunca Verstappen ve Perez arasında yeni bir mücadele başlamış oldu.

Bu konu hakkında ORF'ye konuşan Marko, "Yarışta kendi adımıza ideal bir pozisyondaydık çünkü Alonso, Leclerc ve Mercedes pilotları kendi aralarında üçüncülük için mücadele ediyorlardı."

"Aralarında sürekli bir rekabet var ve bu sayede de şampiyonada açık şekilde lider durumdayız. Ancak önümüzde hâlâ gidilecek 19 yarış var, bu yüzden takım emirlerini kullanmayı düşünmüyoruz"

"Bakü'de Max güvenlik aracı nedeniyle şanssız olsa da sonuçtan çok memnunuz. Max ayrıca yarış sırasında araçtan en iyisini elde etmek için ayarları değiştirmek zorunda kaldı fakat sonunda Sergio ile aynı hızda gitmeyi başardı."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Son altı ya da sekiz turda Charles ve Fernando'nun bizim sürücülerimizle aynı hızda gitmesi bizi endişelendirdi. Gerçi ondan önce biz diğerlerinden bir saniye daha hızlıydık. Ancak bu, sezon sonunda kendimizi kötü bir durumda bulmamak için çok çalışmaya devam etmemiz gerektiğini doğruluyor."

"Mükemmel pilotlarımız var, her biri kendi tarzında güçlü - Sergio cadde pistlerinde, Max ise geleneksel pistlerde mükemmel bir performans sergiliyor." dedi.

Marko, özellikle sıralama performansını geliştirmeleri gerektiğinin farkında.

"Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Miami yarışını kazanmıştık ama Sergio motor sorunları yaşadığı için Sainz'e atak yapamamıştı."

"Aracımızın zafer için savaşmamızı sağlayacak kadar iyi olduğunu biliyoruz ancak bunun için her şeyin iyi işlemesi gerekiyor. Özellikle de sıralamalardan bahsediyorum, çünkü her pistte Bakü'deki kadar kolay geçiş yapılamıyor."

"Bu yüzden bir şekilde sıralamalardaki hızımızın Ferrari seviyesinde olmasını sağlamalıyız."