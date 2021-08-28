Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Marko: "Henüz motoru açmadık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cuma günü daha geride görünmelerine rağmen henüz motoru Mercedes kadar açmadıklarını söyledi.

Marko: "Henüz motoru açmadık"

Red Bull, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında hemen hemen tüm lastik hamurlarında Mercedes'ten daha yavaş göründü.

Lewis Hamilton eğer tüm sektörleri bir araya getirebilseydi, cuma günkü ilk antrenman seansını zirvede noktalayacaktı.

Fakat sonunda ilk sırayı, daha yumuşak lastiklerle Max Verstappen aldı. Hollandalı pilot seansın sonuna doğru aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Motorsport Magazin'e verdiği demeçte Marko, sözlerine araçta hasarın ciddi olup olmadığını değerlendirerek başladı.

Marko, bu konuda, "Araçta ciddi bir şey olmadığını tahmin ediyorum çünkü Max duvara yumuşak bir şekilde çarptı." dedi.

Sonrasında performanslarına da değinen Marko, Mercedes'in cuma günü kendilerinden daha fazla motor gücü kullandığını, farkı da bunun yarattığını belirtti.

"Bugün Mercedes'ten daha az güç kullandık. Motoru Mercedes'ten daha az açtık. Şu anda [cebimizde] yaklaşık yarım saniyelik bir hız var."

"Elbette Mercedes'in şu ana kadar ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Bazen daha fazla güçle, bazen daha az güçle sürüyorlar."

"Bottas'ın son turlarını daha fazla güçle attığı hissine sahiptik."

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

Önceki haber

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

1 s
2
Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!

17 s
3
Formula 1

Hamilton: "Eau Rouge'da yapılan değişiklikler virajı mahvetmiş"

14 s
4
Formula 1

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

23 dk
5
Formula 1

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

2 s
Son Haberler
Marko: "Henüz motoru açmadık"
F1

Marko: "Henüz motoru açmadık"

3dk
Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"
F1

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

23dk
Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek
F1

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

1 s
Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
F1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

1 s
Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"
F1

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"

1 s
Son Videolar
Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
22 s

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak" Belçika GP
Formula 1

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok" Belçika GP
Formula 1

Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"

Alonso: "Yarış kuru zeminde geçerse güçlü bir sonuç alabiliriz" Belçika GP
Formula 1

Alonso: "Yarış kuru zeminde geçerse güçlü bir sonuç alabiliriz"

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
Formula 1 Formula 1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!

Hamilton: "Eau Rouge'da yapılan değişiklikler virajı mahvetmiş"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Eau Rouge'da yapılan değişiklikler virajı mahvetmiş"

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

Son Haberler

Marko: "Henüz motoru açmadık"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Henüz motoru açmadık"

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek
Formula 1 Formula 1

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''
Formula 1 Formula 1

Binotto: ''Birinci ve ikinci antrenmanlar çok farklıydı''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.