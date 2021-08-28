Marko: "Henüz motoru açmadık"

Red Bull, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında hemen hemen tüm lastik hamurlarında Mercedes'ten daha yavaş göründü.

Lewis Hamilton eğer tüm sektörleri bir araya getirebilseydi, cuma günkü ilk antrenman seansını zirvede noktalayacaktı.

Fakat sonunda ilk sırayı, daha yumuşak lastiklerle Max Verstappen aldı. Hollandalı pilot seansın sonuna doğru aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Motorsport Magazin'e verdiği demeçte Marko, sözlerine araçta hasarın ciddi olup olmadığını değerlendirerek başladı.

Marko, bu konuda, "Araçta ciddi bir şey olmadığını tahmin ediyorum çünkü Max duvara yumuşak bir şekilde çarptı." dedi.

Sonrasında performanslarına da değinen Marko, Mercedes'in cuma günü kendilerinden daha fazla motor gücü kullandığını, farkı da bunun yarattığını belirtti.

"Bugün Mercedes'ten daha az güç kullandık. Motoru Mercedes'ten daha az açtık. Şu anda [cebimizde] yaklaşık yarım saniyelik bir hız var."

"Elbette Mercedes'in şu ana kadar ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Bazen daha fazla güçle, bazen daha az güçle sürüyorlar."

"Bottas'ın son turlarını daha fazla güçle attığı hissine sahiptik."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images