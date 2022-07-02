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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Marko: "Henüz doğru dengeyi bulabilmiş değiliz"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cuma günü geride kalmalarının ardından, getirdikleri güncellemelerin işe yaramamasından endişe duyuyor.

Abdullah Çelik
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Marko: "Henüz doğru dengeyi bulabilmiş değiliz"
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Milton Keynes merkezli takım, Britanya Grand Prix'sine yeni bir taban ve motor kapağı da dahil olmak üzere pek çok yeni güncellemeyle gelmişti.

Fakat Ferrari ve Mercedes'in aksine Red Bull, cuma günü pek de iyi bir gün geçiremedi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz en iyi zamanı yaparken, Max Verstappen en iyi Red Bull sürücüsü olarak 0.2 saniye geride dördüncü oldu.

Motorsport-Magazin.com'a konuşan Helmut Marko, "Ayarlar doğru değil. İstediğimiz dengeyi bulamıyoruz."

"Önden ve arkadan kayma yaşıyoruz, yavaş virajlarda çok az yol tutuşumuz var."

"Henüz doğru yöne gitmeyi başaramadık." dedi.

Verstappen, ikinci seansta araçtan bazı sesler geldiğini söylemişti.

Bu konuda Marko, "Karoser kısmından geliyordu, orada bir şey yerinden çıkmıştı ama ciddi bir şey değil." dedi.

Mercedes'in güçlü göründüğünü de kabul eden Marko, bu konudaki soruya şöyle yanıt verdi: "Eğer dalgalanmayı kontrol altına alırlarsa, o zaman mücadelede olacaklar."

"Burası nispeten düz bir pist. Hızlı virajlar var ve yere epey yakın gidebilirsiniz. Bu da Mercedes'e yardım ediyor."

"Ayrıca güncelleme de getirdiler. Her şey onlar için çok iyi giderse önde olacaklar."

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