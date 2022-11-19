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Formula 1 Haberler

Marko: "Henüz Ricciardo ile anlaşmadık"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun gelecek yıl Milton Keynes'li ekibe geri dönüşünün "kesinleştiği" yönündeki haberleri yalanladı.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marko: "Henüz Ricciardo ile anlaşmadık"
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Helmut Marko, Cuma günü Sky Sports'un Almanya edisyonuna verdiği demeçte Daniel Ricciardo'nun 2023 yılında Red Bull Racing'e döneceğini, bu kapsamda gösteri sürüşleri ve diğer sponsorluk faaliyetleriyle ilgileneceğini söylemişti.

Avustralyalı sürücü bu hafta sonu McLaren için son Formula 1 yarışına çıkacak ve adı uzun süredir hem Mercedes hem de Red Bull'un yedek pilotluğu için anılıyordu.

Alman basınına konuşan Marko, "Ricciardo üçüncü pilotumuz olacak. Çok fazla sponsorumuz var, gösteri sürüşleri ve benzeri şeyler yapmak zorundayız. Kendisi böyle bir rol için olabilecek en iyi sürücülerden birisi." demişti.

Ancak, Marko sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ediyor.

Servus TV'ye konuşan Red Bull Racing'in danışmanı, Ricciardo'nun gelecek yıl Milton Keynes'e döneceğinin kesinleştiğini yalanladı.

Red Bull'un danışmanı ikinci antrenman seansından kısa bir süre sonra "Onunla görüşüyoruz ama henüz bir şey çıkmadı." dedi.

Ricciardo'nun Red Bull ile anlaşması halinde Mercedes'in Mick Schumacher'e yönelmesi bekleniyor.

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