Marko: "Hedefimiz kalan yarışların en az dördünü kazanmak"

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Bu yıla istediği gibi başalayamayan ancak sonrasında kusursuz bir iş ortaya koyarak peş peşe zaferler alan Red Bull, bitime sekiz kala iki şampiyonada da ciddi fark açtı.

Verstappen kalan yarışları düzenli şekilde ilk üçte bitirirse, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Belçika Grand Prix'sindeki dublenin ardından konuşan Red Bull firmasının motor sporları danışmanı Helmut Marko, sezona dair açıklamalarda bulundu ve kalan yarışlar için dört galibiyet daha almak istediklerini belirtti.

Marko, "Belçika GP zaferi, düşündüğümüzden daha kolaydı. Dürüst olmak gerekirse kendimize pek güvenmiyorduk ama ilk birkaç turdan sonra Max'in önü boşaldığında, pistteki herkesten daha hızlı gittiğini gördük. Yarışta kendinden çok emin bir şekilde sürdü. Son zamanlarda yarışları inanılmaz bir rahatlıkla kazanıyor."

"Bu, Verstappen'in üst düzey yarış becerilerine ve yeteneklerine olan güveninin bir araya gelmesiyle mümkün oldu. Buna ek olarak aracımızda zaferler için savaşmamıza izin veren dayanıklı bir motor da var. Şu anda her şey oldukça iyi gidiyor."

"Şampiyonada Max'in büyük bir avantajı var ama önümüzde daha gidilecek sekiz yarış var, her birinde zafer için verilecek 25 puan var, buna ek olarak Brezilya'da Cumartesi günü sprint yarışı olacak, bu yüzden henüz rahatlamayı göze alamayız. Özellikle geliştirmemiz gereken pek çok alan olduğu için çalışmalarımız devam ediyor. Kalan yarışlarda dört galibiyet daha almak istiyoruz."

"Sergio Perez'den bahsedecek olursak, kesinlikle ilerleme kaydediyor ancak ilk antrenman seansından itibaren mücadeleye biraz daha dahil olması gerekiyor. Belki o zaman birkaç duble daha yapabiliriz. Sonrasında Red Bull, şampiyonayı 1. ve 2. sıralarda bitirebilir. Bir sonraki hedefimiz bu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images