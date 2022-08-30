Marko: "Hedefimiz kalan yarışların en az dördünü kazanmak"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, kalan sekiz yarıştan dördünü kazanıp, şampiyon olmalarını umuyor.
Bu yıla istediği gibi başalayamayan ancak sonrasında kusursuz bir iş ortaya koyarak peş peşe zaferler alan Red Bull, bitime sekiz kala iki şampiyonada da ciddi fark açtı.
Verstappen kalan yarışları düzenli şekilde ilk üçte bitirirse, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Belçika Grand Prix'sindeki dublenin ardından konuşan Red Bull firmasının motor sporları danışmanı Helmut Marko, sezona dair açıklamalarda bulundu ve kalan yarışlar için dört galibiyet daha almak istediklerini belirtti.
Marko, "Belçika GP zaferi, düşündüğümüzden daha kolaydı. Dürüst olmak gerekirse kendimize pek güvenmiyorduk ama ilk birkaç turdan sonra Max'in önü boşaldığında, pistteki herkesten daha hızlı gittiğini gördük. Yarışta kendinden çok emin bir şekilde sürdü. Son zamanlarda yarışları inanılmaz bir rahatlıkla kazanıyor."
"Bu, Verstappen'in üst düzey yarış becerilerine ve yeteneklerine olan güveninin bir araya gelmesiyle mümkün oldu. Buna ek olarak aracımızda zaferler için savaşmamıza izin veren dayanıklı bir motor da var. Şu anda her şey oldukça iyi gidiyor."
"Şampiyonada Max'in büyük bir avantajı var ama önümüzde daha gidilecek sekiz yarış var, her birinde zafer için verilecek 25 puan var, buna ek olarak Brezilya'da Cumartesi günü sprint yarışı olacak, bu yüzden henüz rahatlamayı göze alamayız. Özellikle geliştirmemiz gereken pek çok alan olduğu için çalışmalarımız devam ediyor. Kalan yarışlarda dört galibiyet daha almak istiyoruz."
"Sergio Perez'den bahsedecek olursak, kesinlikle ilerleme kaydediyor ancak ilk antrenman seansından itibaren mücadeleye biraz daha dahil olması gerekiyor. Belki o zaman birkaç duble daha yapabiliriz. Sonrasında Red Bull, şampiyonayı 1. ve 2. sıralarda bitirebilir. Bir sonraki hedefimiz bu." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
McLaren, Piastri dışında seçeneklere sahip
Vettel, Schumacher’in McLaren’a gitmesini istiyor
Son Haberler
Epstein, ABDli bir pilotun yarış kazandığını görmek istiyor
COTA yöneticisi Bobby Epstein, Logan Sargeant özelinde bir Amerikalı pilotun gride gelmesini, hatta galip bir pilot istediklerini söyledi.
Bottas: "Umduğum doğum günü hediyesi bu değildi"
Belçika'dan puansız ayrılan Alfa Romeo pilotları hafta sonunun gidişatından memnun değiller.
Drugovich, 2023'te F1'de yedek pilot olmayı hedefliyor
Formula 2 şampiyona lideri Felipe Drugovich, 2023'te yarış koltuğu için yeterli yer olmadığını, bu yüzden F1'de yedek pilot olmayı hedeflediğini ve kendisinin herhangi bir akademiye üye olmamasının avantaj olabileceğini söyledi.
Alpine için Gasly iddiaları artıyor
Son çıkan söylentilere göre Alpine, Pierre Gasly için görüşmelerine hız verdi ve yakında bir anlaşma imzalanmasını umut ediyorlar.