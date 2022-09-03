Marko: "Hedefimiz en azından podyuma çıkmak"

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Red Bull, cuma günkü antrenman turlarında özellikle tek turda araç dengesi anlamında mutlu görünmüyordu ve iki pilot da sık sık araçla boğuşurken görüldü.

Günü iki pilot da ilk beşin dışında kapatırken, Helmut Marko mevcut durum göz önüne alındığında hedeflerinin podyum olduğunu belirtti.

Sözlerine sorunların sebebini açıklayarak başlayan Marko, "Bizim için temel problem, sert lastiklerle olan çalışmamıza fazla değer vermekti. O lastikte yol tutuşun çok iyi olmayacağını düşünüyorduk ancak aracımız bu lastikte çok iyiydi. Bu yüzden her şey yolunda diye düşündük."

"Sert lastik muhtemelen yarışta kullanılmayacak. Bu yüzden ilk seansın hemen başında onu kullandık çünkü ondan kurtulmak istedik."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, kicks up sparks Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu lastiklerle en öndeydik, bu yüzden iyi bir konumda olduğumuzu düşündük. Ancak gerçek farklıydı."

"Şu anda denge anlamında iyi değiliz, araçta yeterince yol tutuş yok ve lastikler çok çabuk ısınıyor."

"Perez ilk antrenmanda tüm bu sorunları aynı anda yaşadı ama başlangıçta bunun Cuma günleri yaşadığı hız sorunlarından kaynaklandığını düşündük. Cuma günleri genellikle çok etkileyici değil."

Marko sözlerine şöyle devam etti: "Cumartesi ve Pazar günleri için aracı en iyi hale getirebilmek adına çok çalışmamız gerekiyor."

"Şu anda bundan nispeten epey uzağız."

"İkinci antrenmandaki yarış tempomuz kötü değildi çünkü o noktaya kadar araca birkaç şeyi geliştirmiştik. Ancak lastik aşınması çok yüksekti."

"Yine de Max'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase olumlu görünüyordu. Sorunların temel nedenlerini bildiğini söyledi, bu yüzden endişelenmiyorum."

"Burada mücadelenin Spa'ya oranla daha yakın olduğu ortada."

"En azından podyuma çıkmayı hedefliyoruz ve bu bizim için yeterli bir sonuç olacak çünkü hem Ferrari hem de Mercedes, burada galibiyet için çekişebilir."