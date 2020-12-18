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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hedefimiz 2021'de Mercedes'le mücadele etmek"

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Marko: "Hedefimiz 2021'de Mercedes'le mücadele etmek"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, gelecek yıl Mercedes'le mücadele etmek istediklerini ve bundan ötürü RB16'yı son yarışa kadar geliştirdiklerini belirtti.

2020'nin son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinin galibi Red Bull pilotu Max Verstappen olurken, Red Bull uzun süre sonra ilk kez sezonun son yarışını galibiyetle tamamlamıştı.

Ancak Red Bull'un son yıllardaki temel sorunu sezona yavaş yavaş başlamak oldu. Çünkü sezona yavaş başlandığı için, takım iyi bir seviyeye gelene kadar Mercedes puan farkını çoktan açmış oluyordu.

Gelecek yıl, büyük oranda bu yılki araçlar kullanılacağı için Red Bull, RB16'yı son yarışa kadar geliştirmeyi tercih etti.

Diğer yandan Mercedes'in Belçika'dan bu yana güncelleme getirmediği konuşuluyor.

Ancak Helmut Marko, yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını ve gelecek yıl Mercedes'le mücadele etmek istediklerini.

Konu hakkında konuşan Marko, "Amacımız tabii ki sonunda Mercedes ile aynı seviyeye gelmek. Bu yüzden sezon sonuna kadar gelişmeye devam ettik."

"Çünkü seyrettiğimiz gelişim yönünün doğru olduğundan emin olmak istedik."

“Önümüzdeki yılın otomobili görece benzer olacak. Aracın dış kısmındaki değişiklikleri nedeniyle biraz yere basma gücü kaybedeceğimiz görülüyor."

"Ama iyi bir yoldayız. Bu, önümüzdeki yıla iyi çalışan bir temelle gireceğimiz anlamına geliyor ”dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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