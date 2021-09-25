Marko: "Hauger, 2022'de Formula 2'de yarışacak"

Dennis Hauger, bu yıl Formula 3'te harika bir performans sergiledi ve Sochi'deki ilk yarışta ikinci olarak, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

18 yaşındaki genç sürücü, 2019 yılında İtalya Formula 4 şampiyonu oldu ve 2020 yılında F3 Şampiyonası'nın yanı sıra Formula Regional European'da mücadele etti.

Bu yıl Prema Racing ile F3'teki ikinci sezonunu geçiren Hauger, şimdiye kadar sezonun yıldızıydı ve kazandığı dört zaferle, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, kazanılan bu şampiyonluğun ardından Hauger'i övdü ve gelecek yıl Formula 2'ye geçeceğini doğruladı.

Marko, "Hauger Formula 3'te harika bir sezon geçirdi. Sezon başında birkaç hata yaptı ama bunun dışında olağanüstü bir performans sergiledi."

"Dennis ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. O, çok hızlı bir pilot ve doğru yönde ilerliyor."

"2022'de Red Bull Akademi sürücüsü olmaya devam edecek. Aynı zamanda Formula 2'de yarışıyor olacak ve bir başka adım daha atması gerekecek."

"Hauger'in tıpkı bu sezon yaptığı gibi gelişmeye devam etmesi gerekiyor." dedi.

Şu anda Formula 2'de Red Bull bünyesinde yer alan üç isim: Liam Lawson, Jehan Daruvala ve Juri Vips mücadele ediyor.