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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın İtalya GP'de Max Verstappen'in temasıyla beraber yaralandığı konusundaki hikayelerin Mercedes tarafından üretildiğini ve bunun rahatsız edici olduğunu söyledi.

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, İtalya Grand Prix'sinin 26. turunda temas yaşadılar. Red Bull pilotu Verstappen, kötü bir pit stopun ardından 10 saniyeden fazla vakit kaybetti ve bundan ötürü de McLaren pilotu Lando Norris'e geçildi. Diğer tarafta Lewis Hamilton da kötü bir pit geçirmesinin ardından yarışa Verstappen'in hemen önünde döndü.

İkili, ilk virajda karşı karşıya geldiler ve Verstappen, ikinci virajdaki sosis kerbe çıkarak Hamilton'ın aracına çarptı.

Bu olayda RB16B'nin sağ arka tekerleği, 7 kez dünya şampiyonu Hamilton'ın kaskının arka kısmına çarptı. Neyse ki Hamilton araçtan sağ salim çıktı.

Olayda Verstappen hatalı bulundu ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle de üç sıra grid cezası aldı.

OE24'e konuşan Helmut Marko, "Özellikle başarısız pit stopumuz nedeniyle kızgınım. Hamilton'ın Verstappen'e yaklaşabilmesinin tek nedeni bu." dedi.

Marko, Hamilton'ın olaydan sonra acı çektiği ve Verstappen'in kazadan sonra yanına gitmediği suçlamasına da yanıt verdi.

Marko, "Bu, normal bir yarış kazasıydı, etrafındaki tüm hikayeler Mercedes tarafından çıkarıldı."

"Hamilton çakıldan geri geri çıkmaya çalıştığında Verstappen çoktan araçtan çıkmıştı. Tıbbi araç bunu gördü ve yoluna devam etti."

"Sonrasında aniden Hamilton'un yaralandığını dair tüm bu gösteriyi ortaya koydular." dedi.

Marko, başlangıçta haloya karşı olsa da, bu sistemin bir kez daha hayat kurtardığını söylüyor.

"Başlangıçta halo hakkında şüpheci olsam da, Grosjean'ın yangın olayında olduğu gibi, her şeyin bu kadar iyi bitmesinde belirleyici bir rol oynadı."

Marko, Mercedes'in kalan yarışlara güncelleme getirmeyeceğinin söylenmesi üzerine, "Dedikleri hiçbir söze inanmıyorum." cevabını verdi ve ekledi, "Aradaki beş puanın bir önemi yok. Mücadele son yarışa kadar devam edecek."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

 

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