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Formula 1 Haberler

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor

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Helmut Marko, Macaristan Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın telsizden yaptığı eleştiriler hakkında konuştu.

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkında şikayetini "komik" buluyor

Avusturya GP'sinin ardından Sürücüler Şampiyonası'nda 32 puan önde olan Max Verstappen, son iki yarışın ilk turlarında yaşadığı kazalardan sonra yaz tatiline Hamilton'ın sekiz puan arkasında giriyor.

Hamilton geçtiğimiz haftaki Macaristan Grand Prix'sinde, Fernando Alonso'nun savunma yapmasından şikayet etmişti ve bu kadar yüksek hızlarda, İspanyol pilotun yaptığı hareketlerin tehlikeli olduğunu söylemişti.

Marko ise Silverstone'daki olaydan bahsetti ve İngiliz pilotun eleştirilerine ''başını salladığını'' ekledi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko şu ifadeleri kullandı: ''Hamilton hakkında her şey söylendi. Başlattığı kazaya rağmen İngiltere'de kazanabildi. Biz de hakemlerin değerlendirmesini kabul ettik.''

''Hamilton'ın Macaristan'da Alonso'yla savaşırken yaptığı telsiz trafiğine sadece başınızı sallayabilirsiniz. Alonso'nun ilk virajlarda yaptığı şeyler çok oldukça fazla riskliydi ve o da bundan şikayet etti.''

''Ancak, Formula 1'deki en hızlı virajlardan biri olan Silverstone'daki Copse Virajı'ndaki hareketlerini nasıl değerlendirecek? Bu gerçekten komik."

Macaristan'da Valtteri Bottas nedeniyle iki sürücüsünün aracının hasar alması hakkında da duygularını dile getiren Marko, ''Bu, hayal kırıklığı ve öfke, şaşkınlık ve biraz umutsuzluğun bir karışımı.''

''Son iki yarış bizim için istenmeyen hasarlara yol açtı."

''Rahat şekilde lider gidiyorduk ve şu anda Dünya Şampiyonası'nda geride olmanın yanında, şasimiz, motorumuz hatta belki ikinci motorumuz da mahvoldu.''

''Bu da bir noktada grid cezası beklediğimiz anlamına geliyor çünkü bu şartlar altında üç motorla yarışamayız.''

''Bu duruma bir şey yapamamak, Mercedes'in sürücülerinin bu duruma yol açmış olması ve bu durumdan yararlanacak olmaları gülünç.'' dedi.

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Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

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