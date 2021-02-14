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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

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Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın maaşının yüksekliğini eleştirdi.

Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde Mercedes'le bir yıllık yeni kontrat imzaladı ve yeni anlaşmayla beraber yıllık 30 ila 40 milyon pound arasında bir rakam alacağı tahmin ediliyor.

Şu anda gridde bu denli yüksek ücret alan başka bir pilot daha yok.

Formula 1, 2021 yılıyla birlikte bütçe sınırı kullanmaya başladı ve takımlar yıllık en fazla 145 milyon dolar harcayabilecek. Ancak pazarlama giderleri ve sürücü maaşları buna dahil edilmiyor.

Bununla beraber, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir maaş sınırı uygulanması bekleniyor ve Formula 1, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen F1 Komisyonu toplantısında bu konuya değinirken, henüz nihai anlaşma yapılmadı ve ilerleyen haftalarda daha fazla görüşme olacak.

Son yıllarda maliyetlerin düşmesi gerektiğini söyleyen isimlerin başında gelen Helmut Marko, bu kez maaş sınırı için bastırıyor.

Marko, RTL ile yaptığı röportajda, "Lewis Hamilton'ın maaşının Formula 1 için çok yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Tam da bu nedenden ötürü sürücü maaşların bütçe sınırına dahil edilmesi ya da sınırlandırılması gerekiyor." dedi.

Marko bu konuda daha fazla çalışma yapılabilmesi adına bir çalışma grubu kurulacağını dile getirdi.

"Önümüzdeki birkaç yıl için maliyetleri kontrol altına alabilmek adına tarihte ilk kez bütçe sınırına sahip olacağız."

"Ayrıca planlarımıza uymak ve hem pilotların hem de takım yöneticilerinin sözleşmelerini tartışmak adına, pilotların da içerisinde yer aldığı bir çalışma grubu kurulacak."

McLaren Racing CEO'su Zak Brown da, "Bence tüm takım patronları sürücü maaşlarının sınırlandırılmasından yana ve bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde uygulamaya koyacaklarına inanıyorum." demişti.

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Editör Kemal Şengül

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