Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, son yıllarda Red Bull'un baskın gücü Verstappen tarafından hem pistte hem de finansal olarak zirveden indirilmiş olsa da, Hamilton tartışmasız Formula 1 gridindeki en pazarlanabilir pilot olduğu gerçeği görmezden gelinemez.

Hamilton ve Mercedes, Verstappen'in dominasyonunu durdurmak isteyen ekipler arasında yer alsa da Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceği artık kesinleşmiş olduğu için 2024 bu birlikteliğin son yılı olacak.

Forbes'a göre, Verstappen 2023 pilot kazançları listesinde 70 milyon dolarla zirvede yer alırken, Hamilton 55 milyon doları evine götürdü. Verstappen'den daha yüksek olan temel ücreti, üst üste ikinci kez kazanamadığı bir sezonun kendisine sıfır prim getirmesiyle azalmış durumda.

Hamilton 2023'te hayal kırıklığı devam ederken Marko, şampiyonluk sahnesinde yer almamasının yanı sıra Verstappen'in daha fazla kazanmasının da Hamilton için büyük bir sıkıntı olduğunu öne sürdü. Hamilton'ın bunu düzeltmesinin yolunun Ferrari'ye katılmaktan geçtiğini iddia etmişti.

Hamilton'ın 2025'ten itibaren çok yıllık bir anlaşmayla Ferrari'ye şok geçişi, Formula 1'in bugüne kadar tanık olduğu en büyük sürücü hamlelerinden biri olarak görülüyor.

Mercedes'in patronu Toto Wolff sık sık 'kristal küre' benzetmesi yapmayı sever. Ancak görünen o ki Marko bu sefer kendi 'kristal küresini' kullanmış.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2023 yılında F1-Insider'a konuşan Marko, "Hamilton'ı gerçekten rahatsız eden iki şey var. Birincisi, artık Dünya Şampiyonu değil ve gelecekte tekrar şampiyon olmakta zorlanacak."

"Red Bull'da kendisine yer olmadığını biliyor. Ferrari'nin sportif açıdan gelecekte onun için Mercedes'ten daha iyi olup olmayacağı da kesin değil."

"Sportif bakış açısı bir yana, Lewis artık Formula 1'in en çok kazanan pilotu olmadığı için hiç de mutlu değil. Bu isim artık Max Verstappen."

"En azından Ferrari'nin yardımıyla bunu değiştirebilir." açıklamalarında bulunmuştu.

Hamilton, Brackley'den rekor kırarak sekizinci Dünya Şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde ayrılmak isterken, son Mercedes sezonunda yüzde 100 bağlılık garantisi verdi.

Verstappen dönemini sona erdirmek büyük bir meydan okuma olsa da, Hollandalı 2024'te Sebastian Vettel'in 2010-13 yılları arasında Red Bull ile elde ettiği başarıya ulaşarak üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etmek istiyor.